Atomwaffen sind jetzt illegal. Holen Sie sie aus Puget Sound! (World Beyond War)

Von David Swanson , Exekutivdirektor von World BEYOND War , und Elizabeth Murray, Ground Zero Center für gewaltfreie Aktionen , veröffentlicht von Kitsap Sun , 24. Januar 2021

Vom 18. Januar bis 14. Februar werden in Seattle vier große Werbetafeln aufgestellt , auf denen verkündet wird: „Atomwaffen sind jetzt illegal. Holen Sie sie aus Puget Sound! „

Was kann das möglicherweise bedeuten? Atomwaffen mögen unangenehm sein, aber was ist an ihnen illegal und wie können sie im Puget Sound sein?

Seit 1970 unter dem Atomwaffensperrvertrag haben die meisten Nationen verboten worden, Atomwaffen zu erwerben, und diejenigen , die bereits besitzen sie – oder zumindest die Partei des Vertrages, wie die Vereinigten Staaten – haben zu „verfolgen Verhandlungen in gutem Glauben verpflichtet, über wirksame Maßnahmen zur vorzeitigen Einstellung des nuklearen Wettrüstens und zur nuklearen Abrüstung sowie über einen Vertrag über die allgemeine und vollständige Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle. “

Unnötig zu erwähnen, dass die USA und andere mit Atomwaffen bewaffnete Regierungen dies 50 Jahre lang nicht getan haben. In den letzten Jahren hat die US-Regierung Verträge zur Begrenzung von Atomwaffen zerrissen und viel in den Bau weiterer Atomwaffen investiert .

Nach demselben Vertrag ist die US-Regierung seit 50 Jahren verpflichtet, „keinerlei Atomwaffen oder andere nukleare Sprengkörper an einen Empfänger zu übertragen oder diese Waffen oder Sprengkörper direkt oder indirekt zu kontrollieren“. Das US-Militär hält jedoch Atomwaffen in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Italien und der Türkei. Wir können bestreiten, ob dieser Zustand gegen den Vertrag verstößt, aber nicht, ob er Millionen von Menschen empört .

Vor drei Jahren stimmten 122 Nationen für die Schaffung eines neuen Vertrags zum Verbot des Besitzes oder Verkaufs von Atomwaffen, und die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen gewann den Friedensnobelpreis. Am 22. Januar 2021 wird dieser neue Vertrag in über 50 Ländern, die ihn offiziell ratifiziert haben, zum Gesetz. Diese Zahl steigt stetig und wird voraussichtlich in naher Zukunft die Mehrheit der Nationen der Welt erreichen.

Welchen Unterschied macht es für Nationen ohne Atomwaffen, sie zu verbieten? Was hat das mit den USA zu tun? Nun, die meisten Nationen haben Landminen und Streubomben verboten. Die Vereinigten Staaten taten es nicht. Aber die Waffen wurden stigmatisiert. Globale Investoren haben ihre Finanzierung weggenommen. US-Unternehmen stellten die Herstellung ein, und das US-Militär reduzierte die Produktion und hat sie möglicherweise endgültig eingestellt. Die Veräußerung von Atomwaffen durch große Finanzinstitute hat in den letzten Jahren zugenommen und dürfte sich voraussichtlich beschleunigen.

Veränderungen, einschließlich solcher Praktiken wie Sklaverei und Kinderarbeit, waren immer weitaus globaler, als man aus dem typischen US-amerikanischen Geschichtstext schließen könnte. Weltweit wird der Besitz von Atomwaffen als das Verhalten eines Schurkenstaates angesehen. Einer dieser Schurkenstaaten bewahrt einige seiner stigmatisierten Waffen im Puget Sound auf.

Die Marinebasis Kitsap-Bangor beherbergt acht Trident-U-Boote und ist wohl die weltweit größte Konzentration an eingesetzten Atomwaffen. Der frühere Erzbischof von Seattle, Raymond Hunthausen, bezeichnete Kitsap-Bangor als „das Auschwitz des Puget Sound“. Für den Einsatz in Kitsap-Bangor sind jetzt neue U-Boote mit Atomwaffen geplant. Die relativ kleinen Atomwaffen auf diesen U-Booten, die von US-Militärplanern entsetzlich als „brauchbarer“ bezeichnet werden, sind zwei- bis dreimal so mächtig wie die auf Hiroshima abgeworfenen.

Unterstützen die Menschen in der Region Seattle dies? Sicher wurden wir nie konsultiert. Atomwaffen im Puget Sound zu halten ist nicht demokratisch. Es ist auch nicht nachhaltig. Es braucht dringend benötigte Mittel für Menschen und unsere Umwelt und setzt sie für umweltzerstörerische Waffen ein, die das Risiko eines nuklearen Holocaust erhöhen. Die Doomsday Clock der Wissenschaftler ist näher an Mitternacht als je zuvor. Wenn Sie helfen möchten, es zurückzurufen oder sogar zu beseitigen, können Sie sich am Ground Zero Center für gewaltfreie Aktionen und am World BEYOND War beteiligen.

