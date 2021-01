Aktivisten blockieren Lastwagen die kanadische Panzerfahrzeuge zur Verschiffung nach Saudi-Arabien transportieren (World Beyond War)

Aktivisten blockieren Lastwagen bei Paddock Transport International, einem Transportunternehmen in der Region Hamilton, das kanadische Panzerfahrzeuge nach Saudi-Arabien transportiert. Fordern Sie gemeinsam mit uns Paddock auf, seine Mitschuld an dem brutalen, von Saudi-Arabien geführten Krieg im Jemen zu beenden, bei dem fast eine Viertelmillion Menschen getötet wurden, und fordern Sie die kanadische Regierung auf, die Waffenexporte nach Saudi-Arabien zu beenden.

Mitglieder und Verbündete der Antikriegsorganisationen World BEYOND War und Labour Against the Arms Trade blockieren Lastwagen bei Paddock Transport International, einem Transportunternehmen in der Region Hamilton, das in Kanada hergestellte, leicht gepanzerte Fahrzeuge nach Saudi-Arabien transportiert.

Die Aktivisten fordern Paddock auf, seine Mitschuld an dem brutalen, von Saudi-Arabien geführten Krieg im Jemen zu beenden, bei dem fast eine Viertelmillion Menschen getötet wurden, und fordern die kanadische Regierung auf, die Waffenexporte nach Saudi-Arabien zu beenden.

„Die Demonstration ist Teil eines globalen Aktionstages gegen den Krieg gegen den Jemen mit mehr als 300 Organisationen in 17 Ländern“, sagt Rachel Small von World BEYOND War.

„Menschen in ganz Kanada fordern von der Bundesregierung, die Waffenexporte mit Saudi-Arabien sofort zu beenden und die humanitäre Hilfe für die Menschen im Jemen auszuweiten.“

Der Jemen ist nach Angaben der Vereinten Nationen nach wie vor die schlimmste humanitäre Krise der Welt. Über 4 Millionen Menschen wurden aufgrund des Krieges vertrieben, und 80% der Bevölkerung, darunter 12,2 Millionen Kinder, benötigen dringend humanitäre Hilfe. Um die ohnehin schon schlimme Situation noch zu verstärken, hat der Jemen eine der schlimmsten Covid-19-Sterblichkeitsraten der Welt – er tötet 1 von 4 Menschen, die positiv getestet wurden.

Diese humanitäre Krise ist eine direkte Folge des von Westen unterstützten, von Saudi-Arabien geführten Krieges und der wahllosen Bombenkampagne, die seit März 2015 gegen den Jemen tobt, sowie einer Luft-, Land- und Seeblockade, die das Erreichen dringend benötigter Güter und Hilfsgüter verhindert die Menschen im Jemen.

Trotz der globalen Pandemie und der Forderung der Vereinten Nationen nach einem globalen Waffenstillstand hat Kanada weiterhin Waffen nach Saudi-Arabien exportiert. Seit Beginn der Pandemie hat Kanada Waffen im Wert von über 750 Millionen US-Dollar nach Saudi-Arabien exportiert, was Teil eines Waffengeschäfts im Wert von 15 Milliarden US-Dollar ist.

„Die meisten Kanadier wissen nicht, dass die hier hergestellten Waffen weiterhin einen Krieg auslösen, der zum Tod von Hunderttausenden von Menschen geführt hat“, sagt Simon Black, Professor an der Brock University und Mitglied der Koalition Labour Against the Arms Trade von Friedens- und Arbeitsaktivisten, die daran arbeiten, Kanadas Teilnahme am internationalen Waffenhandel zu beenden.

„Länder wie Deutschland, Finnland, die Niederlande, Dänemark und Schweden haben alle ihre Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien gekündigt“, sagt er. „Es gibt absolut keinen Grund, warum Kanada nicht dasselbe tun und helfen kann, diesen Krieg zu beenden.“

Leicht gepanzerte Fahrzeuge von General Dynamics Land Systems in London, Ontario, werden von Paddock Transport International zum Hafen transportiert, wo sie auf saudische Schiffe verladen werden (siehe https://www.facebook.com/chris.hanlon.8626/). posts / 10157385425186615).

„Alle zehn Minuten stirbt ein Kind im Jemen an diesem schrecklichen Krieg. Wie kann ich als Elternteil ignorieren, dass in Kanada hergestellte Panzer auf dem Weg zur schlimmsten humanitären Situation der Welt direkt neben mir rollen? “ sagt Small.

„Die arbeitenden Menschen in Kanada wollen Arbeitsplätze, die zu einer besseren Gesellschaft, einer sauberen Umwelt und einer friedlichen Welt beitragen, nicht solche, die Kriegswaffen herstellen und unschuldige Männer, Frauen und Kinder verletzen und töten“, sagt Black.

„Kanada muss sich anderen Demokratien auf der ganzen Welt anschließen und die Produktion und den Export von Waffen nach Saudi-Arabien sofort einstellen.“

HINTERGRUND

UN-Organisationen und humanitäre Organisationen haben wiederholt dokumentiert, dass im gegenwärtigen Konflikt im Jemen keine militärische Lösung möglich ist. Das einzige, was die ständige Versorgung des Jemen mit Waffen bewirkt, ist die Verlängerung der Feindseligkeiten und die Erhöhung des Leidens und der Zahl der Toten.

Im September 2020 wurde Kanada in einem Bericht der UN-Gruppe bedeutender internationaler und regionaler Experten zum Jemen ausdrücklich als eines der Länder bezeichnet, die den Konflikt im Jemen durch laufende Waffenverkäufe nach Saudi-Arabien „fortsetzen“.

Am 17. September, dem einjährigen Jahrestag des Beitritts Kanadas zum Waffenhandelsvertrag (ATT), schrieb eine Koalition von Organisationen der Zivilgesellschaft, die einen Querschnitt aus kanadischen Organisationen für Arbeit, Rüstungskontrolle, Menschenrechte, internationale Sicherheit und Frieden repräsentieren Brief an Premierminister Trudeau, in dem sie ihre anhaltende Opposition gegen die Erteilung von Waffenexportgenehmigungen durch die liberale Regierung nach Saudi-Arabien bekräftigen. Der Brief war Teil eines pan-kanadischen Aktionstages gegen Waffenexporte nach Saudi-Arabien, dem zweiten seiner Art im Jahr 2020.

Das ATT ist ein internationaler Vertrag, der den Waffenhandel regelt. Die Staaten müssen die Waffenexporte bewerten und feststellen, ob ein Risiko besteht, mit dem sie schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht oder das internationale Menschenrechtsgesetz begehen oder erleichtern könnten. Es verbietet auch Waffenexporte in Länder, in denen ein „erhebliches Risiko“ besteht, dass sie Frieden und Sicherheit untergraben würden. Kanada ist seit einem Jahr Vertragsstaat des ATT und gesetzlich an den Vertrag gebunden.

Der Brief an Premierminister Trudeau vom 17. September war der vierte derartige Brief, in dem Bedenken hinsichtlich der schwerwiegenden ethischen, rechtlichen, menschenrechtlichen und humanitären Auswirkungen der anhaltenden Waffenexporte Kanadas nach Saudi-Arabien geäußert wurden. Die Unterzeichner haben noch keine Antwort vom Premierminister oder den zuständigen Kabinettsministern zu diesem Thema erhalten.

Gesetzliche Verpflichtungen im Rahmen des ATT haben die Unterstützung der liberalen Regierung für Waffenexporte nach Saudi-Arabien nicht beeinträchtigt. Im selben Jahr, in dem Kanada dem ATT beigetreten war, haben sich seine Waffenexporte nach Saudi-Arabien mehr als verdoppelt und stiegen von fast 1,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 auf fast 2,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Die Waffenexporte nach Saudi-Arabien machen mittlerweile über 75% der kanadischen Nicht-Exporte aus -US Militärexporte. Kanadas zugesagte humanitäre Hilfe für den Jemen in Höhe von 40 Millionen US-Dollar verblasst im Vergleich dazu.

