US-Streitkräfte 24 Stunden nach Amtsübernahme Bidens wieder zurück in Syrien

Ein großer Konvoi von US-Militärfahrzeugen zusammen mit Hunderten von US-Truppen nach Syrien zurück in Syrien.

Die syrische staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete, dass am Donnerstag ein Konvoi von etwa 40 Lastwagen und gepanzerten Fahrzeugen mit Unterstützung von Hubschraubern „in den Nordosten Syriens einfuhr“.

Der Konvoi reiste aus dem Irak in das Land ein, „um Waffen und logistische Ausrüstung zu Stützpunkten in den Provinzen Hasakeh und Deir Ezzor zu bringen“, erklärte die Nachrichtenagentur.

Es wurde berichtet, dass die zusätzlichen Truppen zum Schutz der nahe gelegenen Ölfelder im Land eingesetzt werden.

Ende letzten Jahres befahl der frühere Präsident Donald Trump, US-Streitkräfte in der Region in den benachbarten Irak zurückzuziehen.

Unterdessen haben israelische Kampfflugzeuge eine Reihe von Raketen über Zentralsyrien abgeschossen, berichtete The Associated Press unter Berufung auf staatliche Medien. Es wurde auch berichtet, der Angriff habe eine vierköpfige Familie getötet, darunter zwei Kinder. Staatlichen Medien berichteten dass die meisten Raketen durch die syrische Luftverteidigung abgeschossen wurden.

Ein syrischer Militärbeamter teilte SANA mit, dass der Militärschlag auf eine Reihe von Zielen in und um die Zentralprovinz Hama gerichtet sei. Israel hat im Laufe der Jahre Hunderte von Einsätzen gegen Ziele in Syrien durchgeführt, die mit dem Iran verbunden sein sollen

Im September behauptete der damalige demokratische Präsidentschaftskandidat Biden, er wolle die Truppenstärke senken, fügte jedoch hinzu, er werde die US-Streitkräfte nicht vollständig abziehen.

„Diese‚ für immerwährenden Kriege ‚müssen enden. Ich unterstütze den Abzug der Truppen. Aber hier ist das Problem, wir müssen uns immer noch um Terrorismus und [den islamischen Staat] besiegen “, sagte er in einem Interview

