Krebskranker Serbe verklagt NATO wegen des Einsatzes von abgereichertem Uran im Jahr 1999 während des Angriffskrieg gegen Jugoslawien (Tass)

https://tass.com/world/1246955

Sein Anwalt Srdan Aleksic gab bekannt, dass die Beschwerde des serbischen Offiziers völlig identisch ist mit den 500 Klagen italienischer Soldaten ist, die 1999 im Kosovo stationiert waren

BELGRAD, 20. Januar. / TASS /. Ein ehemaliger jugoslawischer Soldat, der nur als D.S. identifiziert wurde, reichte beim Obersten Gerichtshof von Belgrad eine Klage gegen die NATO wegen der Verwendung von abgereichertem Uran durch die Allianz während des Angriffskrieges gegen Jugoslawien im Jahr 1999 ein. Das führte dazu, dass der Kläger an Krebs erkrankte, sein Anwalt Srdan Aleksic sagte TASS Mittwoch.

„Ich habe gerade die Klage von D.S. beim Obersten Gerichtshof von Belgrad eingereicht, um Schadensersatz wegen Krebs zu verlangen, weil ich mich zwischen 2000 und 2001 im Kosovo und in Südserbien befunden habe. Die Klage wurde gegen die NATO eingereicht, die den Status einer juristischen Person hat aus völkerrechtlicher Sicht „, stellte er fest. „D.S., der zu dieser Zeit ein Offizier der Armee war, blieb 201 Tage lang in der Gegend und wurde von der NATO mit abgereichertem Uran bombardiert. Achtzehn Jahre später erkrankte er an einer schweren Form von Krebs der glatten Muskulatur, die sich auf [seine] inneren Organe ausbreitete. Er wurde zwischen 2018 und 2020 drei Mal operiert und befindet sich derzeit in einem schwerwiegenden medizinischen Zustand. Ein Experte für forensische Medizin bestätigte, dass die Krankheit durch abgereichertes Uran verursacht wurde. „

Aleksic gab bekannt, dass die Beschwerde des serbischen Offiziers völlig identisch mit den 500 Klagen ist, die von italienischen Soldaten eingereicht wurden, die 1999 im Kosovo stationiert waren. Davon wurden 181 Ansprüche bewilligt, und das italienische Verteidigungsministerium entschädigte den Schadenersatz. Der erste ähnliche Fall endete vor einigen Monaten mit dem Sieg eines Klägers in Frankreich. Ähnliche Klagen sind derzeit in Großbritannien, der Türkei, Deutschland und den Niederlanden in Arbeit.

„Mein italienischer Kollege Angelo Tartaglia hat mir über 70 Urteile und über 1.000 Beweisseiten zur Verfügung gestellt, darunter Papiere der italienischen Parlamentskommission, die den Zusammenhang zwischen dem abgereicherten Uran und den onkologischen Bedingungen sowie die Beweise der Weltgesundheitsorganisation belegen, und 1988 auf einer US-Luftwaffenbasis in Kalifornien gesammelte Beweise, die darauf hinweisen, dass Menschen durch abgereichertes Uran Schaden erleiden „, betonte Aleksic.

„Identische Analysen, die in Italien durchgeführt wurden, haben die US-Daten von 1988 bezüglich der Gefahr bestätigt, die abgereichertes Uran für Mensch und Umwelt darstellt. Die 15 Tonnen abgereichertes Uran, die in Südserbien gelandet sind, betreffen immer noch die gesamte Region, einschließlich [Nord] Mazedonien, Albanien und Bulgarien. Viele Menschen waren exponiert und bekamen Krebs „, betonte der Anwalt.

Vor Ende dieses Monats werden in den Städten Novi Sad, Kragujevac, Niš und Vrane vier ähnliche Klagen eingereicht. Derzeit stellt die Anwaltskanzlei von Aleksic mehr als 2.500 weitere Klagen des Militärs und der Strafverfolgungsbehörden zusammen. Die Anwälte beabsichtigen, ab 100.000 Euro Schadensersatz für ihre Opfer zu erhalten.

Nach dem bestehenden Verfahren muss der Oberste Gerichtshof von Belgrad den Fall prüfen und innerhalb von sechs Monaten an die NATO übergeben. Sollte das Bündnis nicht innerhalb der genannten Frist reagieren, ernennt das Gericht selbst einen Anwalt für den Angeklagten.

Der Angriffskrieg der NATO gegen Jugoslawien begann am 24. März 1999 und dauerte 78 Tage. Die Operation, Allied Force genannt, nannte als Hauptursache „die Verhinderung des Völkermords an Albanern im Kosovo“. Laut NATO-Statistiken führte die Luftfahrt des Bündnisses während der Operation 38.000 Einsätze durch, von denen über 10.000 Bombenangriffe waren.

Nach Angaben serbischer Beamter kamen bei den Bombenangriffen 3.500 bis 4.000 Menschen ums Leben, 10.000 Menschen wurden verletzt, zwei Drittel davon Zivilisten. Der materielle Schaden belief sich auf bis zu 100 Milliarden US-Dollar. Während der drei Monate des Bombenangriffs warf die NATO 15 Tonnen abgereichertes Uran als Bomben ab. Danach wurde Serbien in Bezug auf Krebserkrankungen das Land Nummer eins in Europa. In den ersten 10 Jahren nach den Bombenanschlägen erkrankten im Land rund 30.000 Menschen an Krebs, und zwischen 10.000 und 18.000 von ihnen starben.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related