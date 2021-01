Brasilien: Proteste im ganzen Land fordern Amtsenthebung von Bolsonaro

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=425575&SEO=movilizaciones-en-todo-brasil-para-exigir-destitucion-de-bolsonaro

Brasilia – Politische Parteien, Gewerkschafts- und Sozialbewegungen sowie die Front von Brasil Popular und Pueblo sin Fiedo haben im ganzen Land 87 Kundgebungen organisiert, um die Absetzung des Präsidenten Jair Bolsonaro wegen seiner Verantwortungslosigkeit in der Covid-19 Krise zu fordern.



Neben der Amtsenthebung (als ein politischer Prozess) gegen den Ex-Militär Bolsonaro fand der Tag statt im Geist der Kampfes und der Konfrontation mit der Gesundheitskrise; Es wurden Impfungen für die gesamte Bevölkerung gefordert und die Ausweitung der Ressourcen für das Einheitliche Gesundheitssystem sowie die Verteidigung der Maßnahmen der sozialen Distanzierung.

Ebenso wurde gegen die Wirtschaftskrise mit der Wiederaufnahme der Soforthilfe, das Beschäftigungsschutzprogramm, der Kampf gegen die Ausgabenobergrenze und die Verwaltungsreform protestiert.

‚Wir werden im ganzen Land Mobilisierungen durchführen, um den Impfstoff für alle zu verteidigen, Nothilfe zu leisten und für die Amtsenthebung von Bolsonaro zu kämpfen. Gehen wir zum Kampf und organisieren Aktionen in Ihrer Stadt “, rief der Präsident der Arbeiterpartei, Gleisi Hoffman, im sozialen Netzwerk Twitter auf.

Die ersten Demonstrationen und öffentlichen Veranstaltungen für die Amtsenthebung des rechtsextremen Präsidenten begannen in San Luis, der Hauptstadt des Bundesstaates Maranhão (Nordosten).

Das Rede von Brasil Atual-Portal stellte sicher, dass die Covid-19-Pandemie „die Verachtung der gegenwärtigen Regierung für das Leben offenbarte“.

Er prangert an, dass Bolsonaro die Gefahren des SARS-CoV-2-Coronavirus, der Ursache von Covid-19, systematisch ignoriert, was zu einer Explosion von Fällen und Todesfällen in Brasilien führte.

Infolgedessen alarmieren mehr als 215.000 Todesfälle und 8,5 Millionen Infizierte. Brasilien ist weltweit das zweite Land der Welt mit den meisten Todesfällen durch Krankheitserreger.

Bolsonaro hat nicht nur die Auswirkungen menschlicher Verluste auf Familien minimiert und unwirksame Medikamente gegen das Virus verschrieben, von denen nur Partisanenunternehmen profitieren, sondern auch gegen Impfstoffe.

In diesem Sinne ermutigte der ehemalige Armeekapitän Bolsonaro die Verleugnung der Krise, indem er die Wissenschaft angriff, und weiterhin Lügen über die Krankheit verbreitete.

Erneut stellte der Herrscher die Wirksamkeit der vom chinesischen Labor Sinovac entwickelten CoronaVac-Impfstoffe und der des anglo-schwedischen Unternehmens AstraZeneca in Frage, die gemeinsam mit der Universität Oxford (Großbritannien) entwickelt wurden und beide von der Wissenschaft getestet wurden.

agp / ocs

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related