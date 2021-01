Papst verfasst Offenen Brief an Joe Biden – Von David Swanson, World BEYOND War

Von David Swanson, World BEYOND War, 22. Januar 2021

Sehr geehrter Präsident Joe Biden,

Gratulation und die besten Wünsche!

Der Papst Ihrer Kirche hat im Oktober 2020 folgende Worte geschrieben :

„Wir können uns Krieg nicht länger als Lösung vorstellen, weil seine Risiken wahrscheinlich immer größer sein werden als seine vermeintlichen Vorteile. In Anbetracht dessen ist es heutzutage sehr schwierig, sich auf die in früheren Jahrhunderten ausgearbeiteten rationalen Kriterien zu berufen, um von der Möglichkeit eines „gerechten Krieges“ zu sprechen. Nie wieder Krieg! “ 242

In Fußnote 242 schrieb Papst Franziskus: „Der heilige Augustinus, der ein Konzept des„ gerechten Krieges “schmiedete, das wir in unserer Zeit nicht mehr vertreten, sagte auch:„ Es ist eine höhere Ehre, den Krieg selbst noch mit einem Wort zu halten, als Männer mit dem Schwert zu töten und Frieden durch Frieden zu beschaffen oder aufrechtzuerhalten, nicht durch Krieg “( Epistola 229, 2: PL 33, 1020).“

Herr Präsident, als Ungläubiger in Bezug auf Religion und Autorität würde ich Sie niemals ermutigen, dem Papst blind zu gehorchen. Als Anhänger der tatsächlichen Demokratie möchte ich Sie ermutigen, den Ludlow-Änderungsantrag wiederzubeleben und der US-Öffentlichkeit die Befugnis zu geben, Kriege zu verhindern. Als Anhänger der Rechtsstaatlichkeit möchte ich Sie ermutigen, die UN-Charta, den Kellogg-Briand-Pakt, die Mordstatuten zahlreicher Nationen und – falls Sie dies wünschen – die Zehn Gebote zu lesen und die Sophistik Ihrer neuen Gebote respektvoll in Frage zu stellen bestätigte Direktor des Nationalen Geheimdienstes. (Ich würde zumindest hoffen, dass Sie die Sanktionen Ihres Vorgängers gegen Beamte des Internationalen Strafgerichtshofs fallen lassen.)

Aber ich glaube, trotz all der riesigen Mengen wild verzerrter Literatur darüber, ob und wann Katholiken dem Papst gehorchen sollten, sagt praktisch nichts davon, dass die Menschen den Worten des Papstes nicht zumindest ein wenig Beachtung schenken sollten, bevor sie sich dramatisch gegen sie stellen. Das ist alles was ich von dir verlange. Berichten zufolge waren Sie klug genug, sich dem Krieg gegen Libyen trotz seiner irreführenden Verpackung als humanitäre Sache zu widersetzen. Was gilt in Ihrer Weisheit nicht für jeden anderen Krieg, jeden aktuellen oder potenziellen?

Am Montag fordern Menschen auf der ganzen Welt ein Ende des Krieges gegen den Jemen. Montag ist Ihr fünfter voller Tag im Amt. Ihr Kandidat für den Außenminister hat gerade ausgesagt, um die Beendigung der US-Beteiligung am Krieg gegen den Jemen zu unterstützen. Der Kongress hat bereits dafür gestimmt, es zu beenden, und das Veto Ihres Vorgängers gesehen. Humanitäre Organisationen auf der ganzen Welt haben es lange und allgemein als die schlimmste unmittelbare und unnötige Krise angesehen, die es gibt. Kleine Kinder sterben jeden Tag ohne guten Grund. Wirst du es jetzt beenden? Beenden Sie die Teilnahme des US-Militärs? Beenden Sie die Bereitstellung von Informationen und Waffen für die Kombattanten?

Papst Franziskus sagte dies vor sechs Jahren auf einer gemeinsamen Kongresssitzung: „Warum werden tödliche Waffen an diejenigen verkauft, die vorhaben, Einzelpersonen und der Gesellschaft unermessliches Leid zuzufügen? Leider ist die Antwort, wie wir alle wissen, einfach für Geld: Geld, das von Blut durchtränkt ist, oft unschuldiges Blut. Angesichts dieser beschämenden und schuldhaften Stille ist es unsere Pflicht, uns dem Problem zu stellen und den Waffenhandel zu stoppen. “ Die gemeinsame Sitzung des US-Kongresses gab dieser Bemerkung stehende Ovationen.

Beenden Sie die Kriege gegen Afghanistan, Syrien, Irak, Somalia? Wirst du dich verpflichten, keine neuen zu gründen?

Die US-Regierung ist derzeit besessen von einer Rivalität mit China, die irrational und destruktiv ist, wenn der Planet Kooperation braucht. Aber China, wie Präsident Carter Präsident Trump erklärte, ist wirtschaftlich erfolgreich, indem es nicht all diese Kriege führt und all dieses Geld in den Militarismus steckt. Diesen Erfolg als Rechtfertigung für mehr Kampfbereitschaft zu verwenden, macht selbst unter eigenen Bedingungen keinen Sinn.

Wenn Sie das Scheitern der Just War Theory genauer betrachten möchten, lesen Sie bitte dieses Buch . Ich habe es vor Jahren mit Freunden zu einem Treffen im Vatikan geschickt, um dieses Thema zu besprechen. Der Papst und die Kardinäle haben die Angelegenheit sorgfältig geprüft, unter dem Einfluss, dass keine Finanzierung durch die Waffenindustrie erfolgt. Ich glaube, sie haben ganz klar die einzig mögliche Antwort erreicht. Ein wichtiger Teil der Antwort liegt in der Tatsache , dass die überwiegenden Ausgaben der Ressourcen auf Militarismus haben bisher verursacht mehr Tod und Leiden als alle Kriege, weil alle gute es stattdessen getan haben könnte.

Ich weiß, dass Sie bestrebt sind, die „freien“ Länder gegen die „unfreien“ Länder zusammenzubringen. Ich fordere Sie mit Respekt auf zu bedenken, dass die Vereinigten Staaten in jeder Hinsicht weit unten auf der Liste der freien Länder stehen, dass die Vereinigten Staaten 96 Prozent der unfreien Länder bewaffnen , ausbilden und / oder finanzieren , die zu friedlichen Ländern konvertieren Die Industrie zahlt sich mehr als aus und kann leicht die Bedürfnisse aller betroffenen Arbeitnehmer decken. Die Kongressabgeordnete Omar hat ein Gesetz zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen , das ein sehr guter Anfang wäre und das die US-Öffentlichkeit unterstützt die Ziele des neuen Kongress-Caucus, der von den Kongressmitgliedern Pocan und Lee gebildet wurde, um die Militärausgaben auf die Bedürfnisse von Mensch und Umwelt zu verlagern (eine klügere Quelle als Schulden, um dringend benötigte 1,9 Billionen US-Dollar-Initiativen abzudecken).

Die Vereinigten Staaten haben die Welt mit Stützpunkten überzogen, die weit mehr Kriege erzeugen , als sie verhindern. Wir sind jetzt 60 Jahre von Präsident Eisenhowers Warnung entfernt, wie militärisches industrielles Denken jeden Aspekt unserer Gesellschaft korrumpieren würde. Er hätte nicht richtiger sein können. Aber was wir falsch gemacht haben, können wir korrigieren. Dies ist eine Zeit großer Veränderungen. Ihr Antrittsdichter behauptet, in einem Land zu leben, das nicht gebrochen, aber einfach nicht fertig ist. Lassen Sie uns ihr Recht beweisen, sollen wir?

Mit freundlichen Grüßen

David Swanson

