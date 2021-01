22.1.21

Kaum war US-Präsident Biden vereidigt, sagte ihm die Bundesverteidigungsministerin mehr Engagement zu. Bereits vor seiner Vereidigung hatte sich das BMVg zur „nuklearen Teilhabe“ und zur Erhöhung des Rüstungsbudgets bekannt – ungeachtet der allgemeinen Krise.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/inland/112162-nukleare-teilhabe-ruestungsausgaben-und-gemeinsame/

