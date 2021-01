Der frühere US-Botschafter in Russland William Burns, der unter anderem Moskau Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl 2016 vorgeworfen hatte, soll künftig den Auslandsgeheimdienst CIA leiten. Dies verlautete aus einer Mitteilung des Biden-Übergangsteams am Montag.

weiter hier:

https://de.rt.com/nordamerika/111630-warf-moskau-us-wahleinmischung-vor-ex-botschafter-in-russland-neuer-cia-chef/

