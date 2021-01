US-Magazin Time: Ukrainische Asow-Bewegung ist zur kampffähigsten rechtsextremen Miliz weltweit aufgestiegen (RT DE)

Das US-Magazin Time veröffentlichte einen umfassenden Bericht über den weltweiten Einfluss der rechtsextremen Asow-Bewegung. Diese verfüge über Waffen, Trainingsbasen und eine erfolgreiche Vermarktungsstrategie. Die Extremisten werden mit den Taliban und dem IS verglichen.

von Wladislaw Sankin

Außerhalb der Ukraine nimmt die rechtsextreme Asow-Bewegung eine zentrale Rolle in einem Netzwerk extremistischer Gruppen ein, das sich von Kalifornien über Europa bis nach Neuseeland erstreckt,berichtet das US-Magazin Time unter Berufung auf Strafverfolgungsbeamte von drei Kontinenten.

„Und es wirkt wie ein Magnet für junge Männer, die sich nach Kampferfahrung sehnen.“

Das sagt Ali Soufan, Sicherheitsberater und ehemaliger FBI-Agent. Außer ihm befragte Time zahlreiche andere Experte und Protagonisten in den letzten zwei Jahren für seinen Bericht und trug die Ergebnisse letzte Woche unter dem Titel „Like, Share, Recruit: Wie eine für die weiße Vorherrschaft kämpfende Miliz Facebook nutzt, um neue Mitglieder zu radikalisieren und zu trainieren“ zusammen.

Hier weiterlesen und sehen (Videos): https://de.rt.com/international/111843-time-ukrainische-asow-bewegung-zur-kampffaehigsten-rechtsextremen-miliz-aufgestiegen/

