Die Administration des neugewählten US-Präsidenten Joe Biden wird Maßnahmen ergreifen, um den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen. Dies erklärte der Außenministerkandidat Antony Blinken während der Anhörungen vor dem Ausschuss für äußere Angelegenheiten des Senats.

