Internationale Solidarität gegen den Jemenkrieg! – Mit Sevim Dagdelen

Seit fast sechs Jahren führt eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition Krieg gegen die Bevölkerung im Jemen.

Die Bombardements zerstören die Infrastruktur des Landes, Krankenhäuser, Impfzentren und Schulen. Die Lage ist desaströs. Die UNO spricht von der größten humanitären Katastrophe unserer Zeit. Wie kann der Krieg gegen den Jemen beendet werden? Wie erreichen wir einen Stopp der Waffenlieferungen an die Kopf-ab-Diktatur in Riad, an die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und die anderen Länder der Jemen-Kriegsallianz? Darüber diskutiere ich am Donnerstag auf Einladung der britischen Menschenrechtsorganisation „Liberation“ mit Andrew Murray von der „Stop the War Coalition“, mit Kirsten Bayes von der Kampagne gegen Waffenhandel und Iraklis Tsavdaridis vom Weltfriedensrat sowie dem Unterhausabgeordneten und früheren Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn.

Ich freue mich über die länderübergreifende Antikriegsveranstaltung und zähle auf Eure Teilnahme. Eine kostenfreie Anmeldung zur öffentlichen Zoom-Diskussion ist hier möglich: www.sevimdagdelen.de/go/yemen

