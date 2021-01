Quelle:

https://www.euronews.com/2021/01/13/why-are-so-many-serbian-doctors-dying-of-covid-19



JUNI 2020: Fast 500 Corona-Tote bei medizinischem Personal in Russland (RT Deutsch)

„Über eine halbe Million Menschen in Russland wurden infiziert und leider sind bis zum heutigen Tag mehr als 7.500 Menschen gestorben, 489 von ihnen sind medizinisches Personal“

https://de.rt.com/27z7

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related