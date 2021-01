Nukes are now illegal! Now get them out of Germany – On January 22nd 2021, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons will come into force.

http://atomwaffen-sind-jetzt-illegal.de

Nuclear weapons threaten our security. We demand Germany’s support for the UN Treaty on Nuclear Weapons.

In cooperation with the international peace-network World Beyond War and Roger Waters (Pink Floyd) we are organizing a campaign to draw attention to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons on January 22, 2021.

We have rented billboards in downtown Berlin or to publicize the campaigns. The first series of 10 billboards has already been booked for the period from February 2 to 11. 2021 .

Find all events celebrating nuclear weapons becoming illegal this January 22!

https://worldbeyondwar.org/122-2/

SUPPORTERS:



Roger Waters (Pink Floyd) rogerwaters.com

Deutscher Friedenrat e.V. deutscher-friedensrat.de

Bremer Friedensforum bremerfriedensforum.de

Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt atomwaffenfrei.de

Coop-Anti-War-Café Berlin coopcafeberlin.de

Friedensglockengesellschaft Berlin e.V. weltfriedensglocke-berlin.de

Berliner Arbeitskreis Uranmunition uran-munition.de

Netzwerk Friedenskooperative friedenskooperative.de

Attac Berlin attacberlin.de

Bahman Azad, Executive Secretary, U.S. Peace Council, New York uspeacecouncil.org

Black Alliance for Peace, Bronx, New York blackallianceforpeace.com



Bärbel Brede, Künstlerin, Teltow

Telma Rinkes, Berlin

Dr. Sahra Wagenknecht, MdB Die Linke sahra-wagenknecht.de

Dr. Lydia Krüger, Berlin

Mauro Valderrama, Lehrer, Berlin Frente Unido America Latina

Bernd Niereisel, Frankfurt (Oder)

Norbert G. Suchanek & Marcia Gomes de Oliveira, Rio de Janeiro, Brasilien uraniumfilmfestival.org

Dr. Edgar Göll, Zukunftsforscher, Berlin

Jutta Kausch-Henken, Vorsitzende FBK Freundschaftsgesellschaft Berlin-Kuba e.V. fg-berlin-kuba.de

Heinrich Bücker, Berlin

Jutta Wunderlich, Festival Produzentin IUFF Berlin uraniumfilmfestival.org

Barbara Fuchs, Berlin

Annette Groth, ex-MdB Die Linke, Stuttgart

Sabine Scheffer, Berlin, Aufstehen AG Wohnen

Werner Lutz, 2100 KünstlerInnen gegen Rechts unruhestiften.de

Dietrich Antelmann, Diplomkameralist, Berlin

Elsa Rassbach, Berlin, Filmemacherin, Journalistin, Friedensaktivistin drohnen-kampagne.de

Ana Barbara v. Keitz, Handwerkerin, Berlin

Axel Plasa, Journalist, Berlin Frente Unido America Latina

Volker Birk, Softwarearchitekt, Winterthur, Schweiz

Andreas Brandt, Porta Westfalica

Gunnar Silberborth, Rentner, Pforzheim

Ekkehard Lentz, Sprecher Bremer Friedensforum Internet

Michael Walter, Deinste

Gregor Glass, Eberswalde

Wolfgang Herrmann, Grünow, Herausgeber Nueva Nicaragua Informe

Richard Petersen, Kiel

Jochen Scholz, Berlin

Maren Cronsnest, Freie Journalistin, Berlin

Heinz D. Kappei, Berlin

Walter Friedmann, Lehrer, Bühl

Daniel Seiderer, München

Miriam Volkmann, Berlin

Prof. Dr. Werner Ruf, Prof. i. R., Edermünde www.werner-ruf.net

Michael Lang, Berlin

Rainer Nödel, Friedberg (Bayern)

Georg Stein, Verleger, Heidelberg www.palmyra-verlag.de

Martin Eckert, Sozialwissenschaftler, Bodolz

Klaus Ried, München

Sima Kassaie-van Ooyen, Frankfurt (Main)

Klaus Stampfer, Bonstetten

Willi van Ooyen, Frankfurt (Main)

Iris Bührmann, Berlin

Ingrid Koschmieder, Berlin

Dr. Mathias Dreger, Berlin

Andrea Dreger, Berlin

Peter Deutschen, Dillingen/Saar

Heinrich Hochheimer, Rentner, Gaggenau

Helmut Kohlmann, Rentner/Agraring., Hagenow

Shirley Stachowski, Berlin

Ulrich Leonhardt, Rentner, Pingelshagen

Waltraud Leonhardt, Rentnerin, Pingelshagen

Herbert Schreivogel, Schwerin

Jochen Stopperam, Göhren

Robert Fehlandt, Schwerin

Kerstin Marten, Dipl. Umweltwissenschaftlerin, Schwerin

Susanne Ute Christine Breitenbach, Berlin

Ursula Mathern, Merxheim

Rolf Schäfer, Herzogenrath

Isabelle Casel, Bergisch Gladbach

Martin Lillich, Musiker/Komponist/Lehrer, Berlin

André Grube, Göttingen

Helga Tempel, Ahrensburg

Klaudine Oland, Berlin

Leonie Möller, Student, Norderstedt

Klaus Helms, Schwerin/Meckl.

Gregor Putensen, Hochschullehrer i. R., Greifswald

Konrad Tempel, Ahrensburg www.tempel.quakers.net

Siegfried Rückert, Ing.(grad)/OStR.l.iR., Emden

Franziska Hoven, Amberg

Elke Zwinge-Makamizile, Berlin

Dr. Klaus Germann, Arzt, Woehrden

Hartmut Drewes, Pastor i.R., Sprecherkreis bremerfriedensforum.de

Sandro Eisenhauer, Freiburg

Laurence Wuillemin, Übersetzerin, München

Rainer Leipold, Seeheim-Jugenheim

Dr. med. Irmtraud Kauschat, Ärztin , Trainerin Gewaltfreie Kommunikation, Darmstadt

Angelika Otto-Bauer, Berlin

Katja Jezewski, Berlin

Wolf Göhring, Bonn

Elisabeth Blättner, München

Gottfried Karenovics, Waldorflehrer i. R. für Chemie, Technologie, IT, Dortmund

Wilfried Pürsten, Berlin

Klaus Dick, Ravensburg

Christina Hartmann, Dipl. Bankbetriebswirtin, Menden

Wolfgang Nick, Nürnberg

Christa Ebeling, Diplomlehrerin inR., Wünschendorf

Stephan Braemer, Schwentinental

Wolfgang Lieberknecht, Friedensarbeiter, Wanfried

Friedrich Seifert, Würselen

Carsten Herrmann, Berlin

Rudolf Herdler, Dipl. – Ing. (TH); OStR. a. D., Bensheim

Irmgard Pehle, Herford

Arianna Carciofo, Berlin

Walter Friedmann, Bühl

Gunda Weidmüller, Hamburg

Svenja Ipsen, Übersetzerin und Dolmetscherin, Hamburg

Ursula Marek, Schwerin

Dr. Nancy Larenas Ojeda, Berlin, Coordinador Alemania, Partido Communista Chile

Marcel Redling, Pastor, Darmstadt

Claudia Karas, Frankfurt

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related