https://kprf.ru/party-live/cknews/199716.html?fbclid=IwAR3GE3g9Irq2bhYvtZg9MKeyYPbWz8-4KDUdDaILJpDra0X1m9wIJLaEae0

„Die Amerikaner haben 1993 live in ihren Fernsehsendern übertragen, wie unser russisches, legitimes Parlament zerschossen wurde, wie Jelzins Bande mit Blut des Volkes ihre Macht stärkte und die sowjetischen Errungenschaften zerstörte. Sie zeigten und förderten dieses Verbrechen. Zwei Tage nach der Schießerei flog der damalige US-Außenminister Warren Christopher nach Moskau, als Jelzin ihn im Kreml empfing, und Christopher umarmte Jelzin und sprach darüber, wie die Amerikaner die Entschlossenheit des russischen Führers schätzten. Es war eine Lehre, nicht der Demokratie, sondern der gemeinsten Heuchelei und des Zynismus.

Im Jahr 2014 sahen wir eine ähnliche Sache auf dem Maidan in Kiew, wo die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland Kekse und Geld an die Putschteilnehmer verteilte. Und dann sah ich, wie ukrainische Militante die Jungs von „Berkut“ erschossen.

Heute sind die Provokationen in die USA selbst übergegangen. Es gibt zwei Clans, die sich bekämpfen – Bidens Neoglobalisten und das eher Nationale Lager.

Die Neoglobalisten sind der selbe Clan, der Russland in den 1990er Jahren erwürgte. Nun hat sich dieser Clan gegen Trump gestellt, der das tiefe Amerika repräsentiert.

Ich bin keine Sekunde lang Trump-Anhänger. Aber ich bin sicher, was im Kapitol passiert ist, ist eine gut durchdachte und organisierte Provokation seitens Bidens Team. Niemand hielt die Angreifer zurück – die Polizei zog sich zurück und erlaubte ihnen, ein paar Fenster zu brechen. Biden forderte Trump umgehend auf, seine Anhänger zu besänftigen. Trump hielt die Ansprache und bat die Menschen, sich zu zerstreuen. Der Vorfall war erschöpft. Doch die Kongressabgeordneten kehrten sofort in den Gerichtssaal zurück, bestätigten Bidens Sieg und erklärten eine Hexenjagd.

Ich war jedoch sehr schockiert über eine andere Tatsache.

Der Präsident der Vereinigten Staaten, des mächtigsten Staates der Welt, wurde, mit seinem Atomkoffer, von sozialen Netzwerken getrennt. Trump konnte sich nicht an das Volk wenden, an das Militär – es ist völliger Wahnsinn, wenn das Hauptgesicht des Staates die Nation nicht ansprechen kann! Wenn Demokraten in den USA dies der ersten Person ihres eigenen Landes antun, werden sie jeden mit Füßen treten!“

SP: Warum ist das, was in den Vereinigten Staaten geschieht, wichtig für Russland?

„Weil wir der nächste Trump sein werden. Russland wurde von den US-Behörden bereits zum Feind Nummer eins erklärt. In dieser Situation hat Russland die wichtigsten Verbündeten – die Armee, Marine und militärisch-industrielle Komplex. Aber was ist grundsätzlich – ohne inneren Zusammenhalt wird unser Land nicht in der Lage sein, seine Souveränität und seine Interessen zu verteidigen. Ich bin sicher, dass alle fortschrittlichen Kräfte Russlands ihre Kräfte bündeln und energischer und aktiver handeln müssen.“

