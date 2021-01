Der China Tech Boykott spiegelt die Versuche der USA in den 1980er Jahren wider, die japanische Konkurrenz zu zerstören (mintpressnews.com)

Nur wenige Tage vor der Amtsübergabe hat die Trump-Administration eine schwarze Liste mit neun weiteren chinesischen Unternehmen aufgestellt, die einer bereits langen Liste hinzugefügt. Alles Firmen auf einer militärischen schwarzen Liste der USA, die die Eskalation im Handelskrieg mit Peking im Versuch Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu unterdrücken.

Das US-Verteidigungsministerium behauptete, dass diejenigen auf seiner Liste im geheimen Besitz des chinesischen Militärs seien oder von diesem kontrolliert würden und dass es „entschlossen sei, Bedrohungen hervorzuheben und ihnen entgegenzuwirken“, die „als zivile Einheiten erscheinen“, dies aber nicht sind. Diese Unternehmen sind jetzt wahrscheinlich teilweise vom US-Markt und von Geschäften mit US-Unternehmen ausgeschlossen.

Die Liste wird angeführt vom Elektronikriesen Xiaomi, dessen Aktien zunächst um 11% gefallen sind und sich nicht erholt haben. Während Xiaomi in den USA noch relativ unbekannt ist, ist es ein globaler Riese, der Fernseher, Smartwatches, Tablets und alle Arten von Haushaltsgeräten herstellt. Am bekanntesten ist Xiaomi jedoch als Hersteller von Smartphones. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres stürmte Xiaomi an Apple vorbei und wurde der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt, nur hinter Samsung und dem anderen sanktionierten chinesischer Riesec Huawei. Xiaomi verkaufte 46,5 Millionen Einheiten, eine Steigerung von 42% gegenüber dem dritten Quartal des vergangenen Jahres – ein beeindruckender Sprung, insbesondere angesichts der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Abkühlung. Der Flugzeughersteller Comac, der Ölriese CNOOOC und der chinesische Chiphersteller SMIC wurden ebenfalls in die Liste aufgenommen.

Xiaomi entwickelt schnell eine treue Kundenbasis und wird weltweit zunehmend als Hauptkonkurrent von Apple angesehen. Es verkauft ähnlich spezifizierte Geräte zu einem Bruchteil des Preises eines iPhones. Im Gegensatz dazu fielen sowohl der Apple – Smartphone Umsatz und Marktanteil dramatisch , was darauf hindeutet , dass es nicht unwahrscheinlich wäre, dass Apple in der selben Art und Weise wie Nokia oder Motorola zuvor an Bedeutung verliert.

Der Schritt der Regierung ist die jüngste Episode im sich immer weiter verschärfenden Handelskrieg gegen Peking. Die Trump-Administration hat zuvor andere chinesische Technologiegiganten wie den Smartphone-Hersteller und 5G-Anbieter Huawei sowie die Video-Sharing-Social-Media-App TikTok sanktioniert und behauptet, sie seien gefährliche Anhängsel der Roten Armee. Im Jahr 2020 drohte der Präsident , TikTok zu schließen, sofern es nicht an ein US-Unternehmen verkauft würde. Andere Länder wie Indien, die den USA nahestehen, gingen noch weiter und führten ein völliges Verbot der beliebten Plattform ein.

„Pivot nach Asien“

Es ist unklar, wer außer US-Technologiefirmen von diesem Handelskrieg profitiert hat. Eine kürzlich veröffentlichte Studie ergab, dass Trumps Entscheidungen zu China bereits fast eine Viertelmillion Arbeitsplätze in US-Unternehmen gekostet haben und wahrscheinlich bis 2025 zu einem Verlust von 145.000 weiteren Arbeitsplätzen führen werden.

Die Trump-Regierung hat auch auf Präsident Obamas militärischem „Pivot to Asia“ weiter ausgebaut, mit dem die USA versuchen, Russland und China mit US-Militärbasen zu umkreisen, und dazu Allianzen mit Pekings Nachbarn zu schliessen. Kriegsschiffe und Flugzeuge der USA sondieren seit Monaten die chinesische Küste, und versuchen mehr Wissen über die chinesischen Abwehrsysteme zu gewinnen. Im Juli näherte sich die USS Rafael Peralta bis zu 41 Seemeilen an die Küstenstadt Shanghai. Im vergangenen Monat flog das US-Militär auch Atombomber über chinesische Schiffe in der Nähe der Provinz Hainan Island. Inmitten eskalierender Spannungen kreuzen US-Kriegsschiffe nur Meilen vor der Küste Chinas. Ein US-Kriegsschiff und Militärflugzeuge wurden nur wenige Kilometer vor der Küste Chinas gesehen, während die Spannungen mit Peking eskalierten.

Das chinesische Technologieverbot spiegelt die Schritte in den 1980er Jahren wider, als die japanische Halbleiterindustrie zerstört wurden, deren Konzerne schnell aufgestiegen war und ihre US-Konkurrenten überholt hatten. Wenn nichts unternommen worden wäre, hätte Japan das Silicon Valley mit Leichtigkeit überholt und wäre zum Elektronik- und Kommunikationszentrum der Welt geworden. Die USA hatten damals praktisch allen japanischen Elektronikgeräten einen 100% igen Tarif auferlegt und Tokio gezwungen, ein einseitiges Handelsabkommen zu unterzeichnen, das einen Großteil seines heimischen Halbleitersektors US-Unternehmen vorbehielt und das Land für die US-Agrarindustrie öffnete. Nicht zuletzt aufgrund von US-Maßnahmen ist ein Großteil des High-Tech-Sektors zusammengebrochen, und Japan hat seitdem über 30 Jahre wirtschaftliche Rezession erlitten. Und der chinesische Konzern Xiaomi stellt ebenfalls Halbleiter her.

Chinas Antwort auf die Nachricht war, mit dem Finger auf die USA zu zeigen. Zhao Lijian, ein Sprecher des Außenministeriums, sagte, dass die Vereinigten Staaten eine lange Geschichte zivil-militärischer Technologiepartnerschaften haben und beschuldigte die Trump-Regierung der Doppelmoral und Tyrannisieren.

Mit dieser Äusserung lag Lijian nicht falsch; Nahezu jedes große US-Technologieunternehmen ist eng mit der Regierung oder dem Militär verbunden. Im November haben beispielsweise Microsoft, Google, Oracle, IBM und Amazon Web Services einen 15-Jahres-Vertrag unterzeichnet , um die CIA und 16 andere Geheimdienste mit Cloud Computing und anderen digitalen Diensten zu versorgen. Eric Schmidt und sein Google-Kollege Jared Cohen schrieben in ihrem Buch mit dem Titel „Das neue digitale Zeitalter: Die Zukunft von Menschen, Nationen und Unternehmen neu gestalten“ : „Was Lockheed Martin für das 20. Jahrhundert war… Technologie- und Cybersicherheitsunternehmen werden es sein bis zum einundzwanzigsten “, was darauf hindeutet, dass sie die Rolle des Big Tech als die Sperrspitze des US-Imperiums sahen. Die CIA arbeitet mit Google, Amazon und IBM an der neuesten Big Tech Procurement Drive. Der militärisch industrielle Komplex kehrt zu seinen Wurzeln zurück, als sich die CIA der großen Technologie zuwendet, um die Kontrolle zu behalten und die Kriegswirtschaft wieder aufzubauen.



Während der Präsidentschaftsdebatten in den USA schienen Trump und Biden zu versuchen, sich gegenseitig in Bezug auf ihre Falschheit gegenüber China zu übertreffen, und präsentierten sich gegenseitig als Marionette des chinesischen Premierministers Xi Jinping. Während Biden sich möglicherweise nicht für ein Verbot chinesischer Unternehmen wie Trump entschieden hat, mutmassen Analysten, dass es unwahrscheinlich ist, dass er diese Entscheidung rückgängig macht oder die Richtung der US-Politik ändert. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Xiaomi-Beschränkungen die letzten Schüsse im wachsenden Handelskrieg gegen Peking sind.

Alan MacLeod ist Staff Writer für MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Schlechte Nachrichten aus Venezuela: Zwanzig Jahre gefälschte Nachrichten und falsche Berichterstattung und Propaganda im Informationszeitalter: Zustimmung zur Herstellung . Er hat auch zu Fairness und Genauigkeit in der Berichterstattung , The Guardian , Salon , The Grayzone , dem Jacobin Magazine , Common Dreams, der American Herald Tribune und The Canary beigetragen . Veröffentlichen Sie unsere Geschichten erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International-Lizenz lizenziert.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related