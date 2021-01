COVID-19: Krise im brasilianischen Bundesstaat Amazonas spitzt sich dramatisch zu

Laut Gouverneur Wilson Lima stieg der Sauerstoffverbrauch ab April 2020 um rund 130%, dem ersten Höhepunkt der Krankheit bis zum 13. Januar 2021.

Familienmitglieder von Patienten, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und Angehörige der Gesundheitsberufe in Manaus, der Hauptstadt von Amazonas, haben zum Ausdruck gebracht, dass sich die Situation in den letzten Stunden aufgrund des Mangels an Sauerstoff und Betten auf der Intensivstation rapide verschlechtert hat. Laut dem Präsidenten der Ärztegewerkschaft der Amazonas, Mário Vianna, bleiben Patienten in einem online veröffentlichten Video „aufgrund der Bemühungen von Medizinern, Krankenschwestern und Technikern“ am Leben. Einige haben sogar berichtet, dass sie versuchen, die Behandlung von zu Hause aus durchzuführen.

„Dies ist eine schreckliche Situation, von der wir befürchtet hatten, dass sie eintreten und denunzieren würde. In diesem Moment appelliere ich an alle Behörden, damit sie sich zusammenschließen können, damit wir dringend eine Lösung finden können. Der Transport von Sauerstoff aus anderen Staaten als Krieg ist eine Notwendigkeit, um Leben zu retten “, bekräftigte er in den sozialen Medien.

Bislang wurden 5.920 Todesfälle registriert und 223.360 Fälle von COVID-19 im Bundesstaat bestätigt. In der Woche vom 3. bis 9. Januar wurden 344 Todesfälle bestätigt. In der Vorwoche vom 27. Dezember bis 2. Januar wurden 152 Todesfälle bestätigt.

Die Solidaritätsgeste der Venezolaner wurde von vielen in Brasilien und in der gesamten Region begrüßt. Die Regierung von Jair Bolsonaro verfolgt seit seinem Amtsantritt im Jahr 2019 eine Aggressionspolitik gegenüber Venezuela und hat viele der historischen Verbindungen der wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sabotiert.

Brasilien, das an Venezuela grenzt, ist eines der am stärksten von COVID-19 betroffenen Länder. Die Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle wird nur von den USA mit über 8.324.294 bestätigten Fällen und 207.095 Todesfällen zum 15. Januar übertroffen.

Als der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza die Entscheidung bekannt gab, Sauerstofftanks nach Amazonas zu schicken, schrieb er auf Twitter: „Auf Anweisung von Präsident Nicolás Maduro haben wir mit dem Gouverneur des brasilianischen Bundesstaates Amazonas, Wilson Lima, gesprochen, um sofort den gesamten erforderlichen Sauerstoff anzubieten Teilnahme an der Krise der öffentlichen Gesundheit in Manaus. Vor allem lateinamerikanische Solidarität! “

Auf Ersuchen von Präsident Nicolás Maduro schickt die venezolanische Regierung Sauerstofftanks in den brasilianischen Bundesstaat Amazonas. Der Gouverneur des Bundesstaates, Wilson Lima, dankte auch der venezolanischen Regierung in den sozialen Medien. Das brasilianische Außenministerium forderte die US-Regierung unterdessen auf, beim Transport von Sauerstofftanks zu helfen.

