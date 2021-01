Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zum Fall Nawalny

Nawalny sei Opfer eines schweren Giftanschlags auf russischem Boden geworden. „Wir erwarten weiterhin, dass Russland alles tut, um diesen Anschlag vollumfänglich aufzuklären und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.“

„Alexei Nawalny ist nach seiner Genesung aus eigenen Stücken und bewusst nach Russland zurückgekehrt, weil er dort seine persönliche und politische Heimat sieht. Dass er von den russischen Behörden sofort nach Ankunft verhaftet wurde, ist völlig unverständlich. Russland ist durch seine eigene Verfassung und durch internationale Verpflichtungen an das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und an den Schutz der Bürgerrechte gebunden. Diese Prinzipien müssen selbstverständlich auch gegenüber Alexei Nawalny zur Anwendung kommen. Er sollte unverzüglich freigelassen werden.“

Wir weisen an dieser Stelle nochmal auf unseren Offenen Brief hin:

Endlich Schluss mit der Dämonisierung Russlands im Fall Nawalny!

Endlich Schluss mit der westlichen Einmischungspolitik!

Frieden mit Russland!

Wir unterstützen linke Politiker*innen,

die diese Dämonisierung Russlands zurückweisen.

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/russlandbrief

