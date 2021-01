B-52 Bomber überfliegen Mittleren Osten – Iran verurteilt US-Politk der Einschüchterung

Der iranische Außenminister sagt, die USA täten besser dran, ihre militärischen Milliarden „für die Gesundheit Ihrer Steuerzahler“ auszugeben.

Laut US Central Command (CENTCOM) „Präsenzpatrouillen“ werden „als wesentlicher Bestandteil der Verteidigungshaltung von CENTCOM“ geflogen.

Die jüngsten militärischen Manöver werden durchgeführt vor dem Hintergrund von Gerüchten, dass US-Präsident Trump in seinen letzten Tagen seiner Amtszeit militärische Maßnahmen gegen den Iran ergreifen könnte.

In den letzten Wochen hatte das US-Militär eine Reihe von Provokationen gegen den Iran ergriffen.

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif verurteilte die B-52-Mission am Sonntag und sagte, wenn der Schritt ein Versuch wäre, Teheran einzuschüchtern, täten die USA besser dran, ihre militärischen Milliarden „für die Gesundheit Ihrer Steuerzahler“ auszugeben.

„Obwohl wir seit über 200 Jahren keinen Krieg mehr begonnen haben, scheuen wir uns nicht, Angreifer zu vernichten“, sagte Zarif auf Twitter.

