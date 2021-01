Der Block Down

YouTube hat das Konto des Akhmat Football Club gesperrt. Sie werden wahrscheinlich etwas über Sanktionen murmeln, um dies zu rechtfertigen.

Ich habe eine Frage. Wenn US-Internet-Oligarchen zu einer Politik der Repressalien übergegangen sind, sollten sie ehrlich sein und ihre erklärten Ideale wahren – den Kampf gegen Betrug und falsche Nachrichten, die Finanzierung des Terrorismus und die Beteiligung an illegalen Aktivitäten.

Was ist mit der Sperrung der Konten aller amerikanischen Personen, die an den illegalen Militärkampagnen der USA im Ausland beteiligt sind, bei denen Millionen unschuldiger Menschen ums Leben gekommen sind?

Wann können wir mit der Sperrung von Colin Powells Seite rechnen, dem ehemaligen US-Außenminister, der mit zwei Fingern eine Phiole mit weißem Pulver in der Hand hielt und die ganze Welt über Bagdads Besitz von Massenvernichtungswaffen belog? Seine Lüge führte zur Ermordung von Hunderttausenden Zivilisten im Irak. Er hatte es verdient, von jedem Parameter blockiert zu werden, der von den sozialen Medien als „Regeln der Gemeinschaft“ dargestellt wird. Wann soll er gesperrt werden?

Was ist mit anderen hochrangigen US-Beamten und Politikern, die für die Verbreitung von Patentbetrug und Fremdenfeindlichkeit sowie die Verherrlichung der Morde an ausländischen Führern verantwortlich sind? Haben sie es nicht verdient, in sozialen Medien zensiert zu werden?

Es ist nicht notwendig, weit zu gehen, um Beispiele zu finden. Im Jahr 2016 weiter zu sprechenPBS Fernsehen, früher Central Intelligence Agency (CIA) Regisseur Michael Morell forderte den „geheimen“ Mord an Russen und Iranern in Syrien. Warum ist er immer noch auf Twitter?

Jeder erinnert sich an das verstörende Lachen von Hillary Clinton in einem Interview mit CBS über Muammar Gaddafis Mord im Jahr 2011: „Wir sind gekommen, wir haben gesehen, er ist gestorben.“ Aber nichts ist passiert.

Es gibt Tausende von Beispielen. Sollen wir sie zitieren oder werden sie sie selbst sehen? Jedes Mitglied der Weltelite, das Teil der Anti-Irak-Koalition war, verdient es, abgeschaltet zu werden.

Was die vielen aktuellen Beispiele betrifft, kann ich zunächst Susan Rice im Mai 2020 zitieren. Sie sagte, sie habe bei den Protesten gegen den Mord an George Floyd durch einen Polizisten, der das ganze Land erfasste, ein einheitliches Muster gesehen. Sie sagte in vielerlei Hinsicht, diese Demonstrationen könnten auf Russland zurückgeführt werden.

Und der Hauptpunkt: wenn Youtube ist besorgt über den tschetschenischen Fußball, lassen Sie ihn zunächst die Halsabschneider und ihre ideologischen Führer blockieren, die in den 1990er Jahren im Nordkaukasus tätig waren, und die sich jetzt freuen , als „Experten“ in den US-Medien sprechen zu dürfen, wie bei der Stimme von Amerika.

