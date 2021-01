Protest gegen Nord Stream 2: Klimaaktivisten veranstalten Aktion in Berlin (snanews.de)

Siehe Video:: https://snanews.de/20210113/protest-nord-stream-2-klimaaktivisten-511933.html

Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ und „Ende Gelände“ haben am Dienstag vor der SPD-Zentrale in Berlin gegen die Fertigstellung der deutsch-russischen Gasleitung Nord Stream 2 demonstriert. Die Aktivisten lehnen eine Stiftung ab, mit der das Land Mecklenburg-Vorpommern die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline unterstützen will. Auf zwei Plakaten war zu lesen: „Sauberes Erdgas ist eine dreckige Lüge“ und „Pipeline in die Krise? Nicht mit uns!“. Weitere Proteste waren auch vor der Schweriner Staatskanzlei sowie in Lubmin bei Greifswald angekündigt, wo die unter Wasser verlegte und zum größten Teil fertige Pipeline auf das Festland kommt.

