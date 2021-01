„Wir hätten sie aufhalten können“ Polizeibeamter des Kapitols berichtet, dass er und andere Kollegen frühzeitig nach Hause geschickt wurden.

(dp): Siehe auch das Video, das zeigt, dass Polizeibeamte die Gitter öffneten, offensichtlich um Demonstranten Einlass zu gewähren: https://www.youtube.com/watch?v=eWSFVZQp0Rk

Anzumerken wäre, dass nicht der Präsident für die Sicherheitskräfte des Kongresses und des Senats zuständig ist.

https://www.alternet.org/2021/01/capitol-police-2649876809/?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=6342

(Übersetzung dp)

„Wir hätten sie aufhalten können“

En Polizeibeamter des Kapitols berichtet, dass er und andere Kollegen frühzeitig nach Hause geschickt wurden.

Von David Badash – 11.12.2021

Ein Polizeibeamter des US-Kapitols berichtet, dass er und andere [seiner Kollegen] mit einer zusätzlichen Arbeitsschicht gerechnet hatten, aber am vergangenen Mittwoch früh nach Hause geschickt wurden, wenige Stunden bevor Tausende zum Kongress marschierten, und – von Trump und seinen engsten Verbündeten zum Aufstand angestachelt – dort eindrangen und nach dem Vizepräsidenten und der Sprecherin des Hauses suchten.

„Business Insider“ berichtet, dass der Offizier, der anonym bleiben möchte, „letzte Woche Nachtschicht hatte und ‚verwundert‘ war, dass er und seine Kollegen am Mittwoch früher als erwartet nach Hause geschickt wurden. Er sagte, nach dem Angriff, habe ihn niemand gebeten, zurückzukommen.“

Der Polizeibeamte „berichtete dem Business Insider, dass er und die anderen mit einer Sonderschicht gerechnet hatten“ und „sagte, jeder in der Abteilung wusste schon im Voraus, dass die Trump Demonstration stattfinden würde und erwarteten eine Situation, in der alle, die zur Verfügung standen, an Deck sein müssten.“ Er „packte sogar seinen Rucksack voll mit Kaffee und Proteinriegeln, weil er damit rechnete bis in den Nachmittag hinein zu arbeiten, nach dem Ende seiner regulären Schicht um 7 Uhr morgens.“

„Naiverweise dachte ich, na ja, die wissen irgendwas was wir nicht wissen. Vielleicht haben sie vertrauliche Informationen, dass sie [die Demonstranten] nicht zum Kapitol gehen“ sagte er. „Vielleicht erwarten sie keine Gewalttätigkeiten. Ich habe darauf vertraut, dass sie wussten, was sie taten, als sie uns nach Hause schickten.“

Er sagt, seine Frau habe ihn aufgeweckt und ihm erzählt, dass Aufständische ins Kapitol eingedrungen seien. Er habe „sein Telefon überprüft, in der Erwartung einen Haufen verpasster Anrufe zu entdecken, die ihn aufforderten zur Arbeit zu kommen. Aber er war schockiert, dass er keinen einzigen fand.“

„Sie hatten nicht mal versucht uns anzurufen,“ fügt er hinzu und er gäbe der Leitung des Kapitols die Schuld. Der Polizeichef des Kapitols, Steven Sund, trat nach diesem Terroranschlag zurück. Er gab keine Pressekonferenz, aber beschuldigte in einem Interview mit der Washington Post die Sicherheitsbeamten des Kongresses, Senats und der Verwaltung.

„Der Mangel an Arbeitskräften hat das gesamte verrückte Desaster verursacht. Wir hatten einfach nicht genug Leute“, sagte er. „Hätten wir alle Mann an Deck gehabt und Hilfe von außen akzeptiert, dann denke ich, hätten wir sie vom Eindringen abhalten können.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related