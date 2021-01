Erste Etappe der Genehmigung von Sputnik V in der EU ist für den 19. Januar geplant (TASS)

Quelle:

Der Chef des Russischen Direktinvestitionsfonds, Dmitriev, teilte mit, dass der Prozess der Registrierung des russischen Impfstoffs bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur Ende Oktober gestartet wurde.

Die erste Stufe des Genehmigungsverfahrens für Sputnik-V, den russischen Impfstoff gegen Covid-19, in der Europäischen Union ist für den 19. Januar geplant, sagte der Chef des Russischen Direktinvestitionsfonds, Kirill Dmitriev, der TASS.

„Die erste Etappe zur Erteilung einer Notzulassung für den russischen Impfstoff Sputnik-V gegen das neue Coronavirus ist in der Europäischen Union für den 19.1,2021 geplant. Es geht dabei um die so genannte wissenschaftliche Überprüfung. Der Antrag auf eine Notfallzulassung des Sputnik-V-Impfstoffs wurde am

22.12.2020 vom Russischen Direktinvestitionsfonds eingereicht“, sagte er. Dmitriev wies darauf hin, dass der Prozess der Registrierung des russischen Impfstoffs bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur Ende Oktober eingeleitet wurde.

Zuvor hatte der offizielle Vertreter der Europäischen Kommission, Stefan De Keersmaker, berichtet, dass der Hersteller des russischen Impfstoffs keine Zertifizierung des Impfstoffs in der EU beantragt habe, sondern in Kontakt mit der Europäischen Arzneimittel-Agentur sei.

Davor hat die Europäische Kommission eingeräumt, dass die Länder der Union das Recht haben, Impfstoffe, die auf dem EU-Markt keine Zertifizierung erhalten haben und für die dringenden Bedürfnisse der öffentlichen Gesundheit erforderlich sind, für den nationalen Markt zu zertifizieren und für ihren eigenen Bedarf zu kaufen. Allerdings hat das Land diesem Fall nur das Recht, den Impfstoff in seinem Hoheitsgebiet zu verwenden und darf ihn nicht in andere EU-Länder abgeben oder verkaufen.

Der Sputnik-V-Impfstoff wurde in Argentinien, Bolivien, Serbien, Algerien, Palästina und Weißrussland bereits registriert. Etwa zehn weitete Länder werden den russischen Impfstoff bis Ende Januar registrieren.

