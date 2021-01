Juli 2019: Chinas Weißbuch zur Verteidigungspolitik: China befürwortet langfristig das vollständige Verbot und die vollständige Zerstörung von Atomwaffen

Im Gegensatz zu einigen westlichen Staaten, wie die Vereinigten Staaten oder Israel, bekräftigt China, seine Atomwaffen niemals zuerst einzusetzen:

China bekennt sich immer zu einer Atomwaffenpolitik, der zufolge bedingungslos zu keinem Zeitpunkt und unter keinen Umständen Atomwaffen zuerst zum Einsatz kommen und keine Atomwaffen gegen Nichtatomwaffenstaaten oder atomwaffenfreie Zonen eingesetzt werden oder damit gedroht wird. China befürwortet langfristig das vollständige Verbot und die vollständige Zerstörung von Atomwaffen. China führt mit keinem anderen Land einen nuklearen Rüstungskampf durch und hält seine nuklearen Fähigkeiten auf dem für die nationale Sicherheit erforderlichen Mindestmaß.“

kompletter Artikel:

https://www.pressenza.com/de/2019/07/chinas-weissbuch-zur-verteidigungspolitik-manifest-fuer-frieden-und-gegen-westlichen-hegemonismus/

