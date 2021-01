Auch Jürgen Todenhöfer reiht sich in die breite Front der Anti-China-Hysteriker ein und fordert einen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking

Mit großem Erstaunen habe ich den Beitrag von Jürgen Todenhöfer zur Kenntnis genommen.

Da ich sein Engagement bislang sehr bewundert habe, frage ich mich schockiert, wie er zu dieser Einschätzung kommen kann.

Trotz aller positiven Kommentare auf seinen Beitrag erscheint es mir so, dass China, trotz aller möglichen und auch sicherlich berechtigen Kritik an Teilaspekten der Politik des Landes, tendenziell auf der richtigen Seite der Geschichte steht.

Zu China gilt es sehr viele Informationen, die in den westlichen Medien wahrscheinlich aus guten Gründen kaum zu finden sind und leider auch in linken Kreisen nur wenig Beachtung finden. Aber um China als Gesellschaft besser einzuordnen zu können kann ich die folgenden Beiträge nur empfehlen:



Hier eine englischsprachige Doku vom chinesischen Staatsfernsehen über die Hintergründe der Lager.

Jetzt kann man zwar argumentieren, dies sei Staatspropaganda, aber dennoch finde ich es sehr wichtig, sich die Argumente anzuhören.

Fighting terrorism in Xinjiang

https://news.cgtn.com/news/2019-12-05/Fighting-terrorism-in-Xinjiang-MaNLLDtnfq/index.html

Hier die Sichtweise eines in China lebenden US-Amerikaners, die sehenswert ist.

What’s the deal with Xinjiang, China?

https://youtu.be/EovpQE6dZeE

und

China Uncensored is Falun Gong (Cult)

https://youtu.be/_x15Cmhgb70

Zu Falun Gong und dem Netzwerk von Epoch Times gibt es auch sehr interessante Infos. Eng miteinander vernetzt und international aufgestellt sind dies die zentralen Kräfte hinter all der anti-chinesischen Hetze. Die deutschen Ableger haben auch einen großen Einfluss auf die Querdenken-Bewegung.

siehe auch hier:

https://cooptv.wordpress.com/?s=falun+gong

Hier noch ein Bericht über einen japanischen Filmregisseur, der einen Film über Wuhan produziert hat.

Er ruft die Presse dazu auf China genauer zu betrachten.

Japanese documentary director calls for unbiased views of China

https://www.youtube.com/watch?v=0eo2tqZl294

Ein Interview mit Christian Y. Schmidt – Innenansichten aus China

https://www.youtube.com/watch?v=ClI2plxA9vo

Covid-Dämonisierung Chinas: Schuld an Pandemie, Fake-Pandemie oder Biolabor-Unfall

https://cooptv.wordpress.com/2021/01/07/covid-19-china-soll-verantwortlich-gemacht-werden-fur-die-folgen-einer-realen-viruserkrankung-oder-fur-fake-epidemie-und-global-reset/

Man sollte meiner Meinung nach bedenken:

Die Stärkung und Unterstützung des Multilateralismus ist wichtig. Die „Bewegung der Blockfreien“ repräsentiert zusammen mit Russland und China rund 55 Prozent der Weltbevölkerung und fordert ein Ende der westlichen Kriegs- und Sanktionspolitik – Ein Artikel von mir dazu im Hintergrund

http://bit.do/fnsbe

hier noch etwas ausführlicher:

https://cooptv.wordpress.com/2019/09/30/bewegung-der-blockfreien-mit-russland-und-china-kriege-sanktionen-stoppen/



Hier eine Sammlung von Artikeln:

https://cooptv.wordpress.com/?s=china+uiguren

und hier:

https://cooptv.wordpress.com/?s=Xinjiang

Abschliessend noch ein offener Brief aus Berlin, den ich im April verfasst habe:

Internationale Solidarität in der Corona-Krise!

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/berlinbrief

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related