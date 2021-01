Biden wählt Samantha Power als Leiterin der USAID – Ausgesprochene Verfechterin der humanitären Intervention der USA, der Förderung des Irak-Krieges und der Verteidigung von Israel und Saudi-Arabien. (mintpressnews.com)

Der gewählte Präsident Joe Biden hat die langjährige demokratische Insiderin Samantha Power als Leiterin der US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) ausgewählt. „Es gibt einfach niemanden, der besser dafür sorgt, dass unsere Entwicklungsagenda eine zentrale Säule unserer Außenpolitik darstellt“, sagte der 78-jährige Biden in einer Video-Erklärung und behauptete, dass er unter früheren Macht der demokratischen Regierungen „unermüdlich darum gekämpft habe, Menschenrechten Priorität einzuräumen.“

Die USAID profiliert sich als Menschenrechtsorganisation, eine von Washington gesponserte Gruppe, die Demokratie und Entwicklung auf der ganzen Welt fördert. Wenn man sich jedoch tiefer als nur mit der Oberfläche befasst, war die Organisation entscheidend für die Finanzierung einer Reihe von Regimewechseloperationen auf der ganzen Welt. USAID-Gelder wurden beispielsweise zur Unterstützung von Aufständen der Opposition in Venezuela und Nicaragua verwendet, während das Unternehmen seine Zuschüsse weiterhin verwendet, um Führungstrainings für seine weltweit bevorzugten politischen Kandidaten anzubieten. Allen Weinstein, Mitbegründer der National Endowment for Democracy, einer Organisation, die USAID finanziert, sagte der Washington Post : „Vieles, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren von der CIA verdeckt getan.“

Die Ernennung von Power wurde von Bidens Vizepräsidentin Kamala Harris nachdrücklich gebilligt. „Eine der dringendsten Herausforderungen für unsere Nation ist die Wiederherstellung und Stärkung der globalen Führung Amerikas als Verfechter der Demokratie, der Menschenrechte und der Würde aller Menschen“, sagte sie und fügte hinzu: „Nur wenige Amerikaner sind besser gerüstet, um dazu beizutragen.“ Arbeit “als der ehemalige US-Botschafter bei den Vereinten Nationen.

Andere waren sich nicht so sicher. Der Journalist Glenn Greenwald schrieb :

„Dies ist eine gute Wahl in dem Sinne, dass Samantha Power als Leiterin von USAID, einer Agentur, die sich * angeblich * anderen Ländern widmet, daran arbeiten kann, den Schaden in allen Ländern zu reparieren, in denen sie das letzte Mal, als sie in der Regierung war, zerstört hat ihr unbeholfener Militarismus. “

„Ein Problem aus der Hölle“

Mit der Veröffentlichung ihres Buches „Ein Problem aus der Hölle: Amerika und das Zeitalter des Genozids“ wurde die Macht auf die nationale Aufmerksamkeit aufmerksam. Das Buch wurde 2002 nach den Anschlägen vom 11. September und der Invasion Afghanistans sowie im Vorfeld des Irak-Krieges veröffentlicht. Im Gegensatz zu anderen Kritikern der US-Außenpolitik kritisierte Power Washington dafür, dass es nicht genug in andere Länder eingegriffen hatte, und argumentierte, die USA hätten die Verantwortung, die Schwachen in der Welt zu schützen. Für ihre Arbeit erhielt sie einen Pulitzer-Preis.

Im Allgemeinen unterstützte sie den Irak-Krieg und erklärte im Fernsehen: „Eine amerikanische Intervention wird wahrscheinlich das Leben der Iraker verbessern. Ihr Leben könnte nicht schlimmer werden, ich denke, es ist ziemlich sicher zu sagen “, obwohl sie die Bush-Regierung scharf dafür kritisierte, dass sie den Konflikt nicht effektiv bewältigte.

Nach Bushs Jahren bekam sie ihre Chance in der Regierung. Sie wurde in verschiedene Positionen im Außenministerium von Präsident Obama und im Nationalen Sicherheitsrat berufen, bevor sie 2013 zur Botschafterin bei den Vereinten Nationen ernannt wurde. Die Macht präsentiert sich als jemand, der den Völkermord in Zentralafrika gestoppt hat und war aus den gleichen Gründen stark für militärische Interventionen in Libyen und Syrien. In ihren Rollen in der Obama-Regierung war Power jedoch eine der Hauptfördererinnen einiger der schlimmsten Gewalttaten des 21. Jahrhunderts.

Unterstützung für Menschenrechtsverletzer

Der Jemen ist das klare herausragende Beispiel. Der von Saudi-Arabien angeführte Angriff auf das Land, der seit Jahren von den Vereinten Nationen als die „schlimmste humanitäre Krise der Welt“ bezeichnet wird, hat dazu geführt, dass 80% des Landes humanitäre Hilfe benötigen, darunter rund 20,5 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen haben, als saudische Flugzeuge Ziel medizinische, Wasser- und Abwasseranlagen. Als Botschafter verteidigte Power Saudi-Arabien vor Kritik und half dabei, die internationalen Reaktionsbemühungen zu blockieren, und konzentrierte sich sogar auf die Gewalt der Houthi-Rebellengruppen. Millionen Jemeniten sind aufgrund der Gewalt gestorben oder vertrieben worden .

Die Macht verteidigte Israel auch stark gegen Kritik an den Vereinten Nationen, trotz der Bombenkampagnen des Landes gegen die Zivilbevölkerung in Gaza. Sie wund , die Institution für ihre „Ungleichbehandlung“ des jüdischen Staates und für ihr „unvertretbar Schweigen als Reaktion auf Terroranschläge auf Israelis.“

In ihrer neuesten Abhandlung „Die Erziehung eines Idealisten“ werden Jemen, israelische Angriffe auf Gaza oder Drohnenkrieg nicht erwähnt, Themen, die sie aus Bequemlichkeitsgründen scheinbar aus der Geschichte herausgeschnitten hat. Ihre „Ausbildung“ schien jedoch bereits 2014 abgeschlossen zu sein, als sie mit Henry Kissinger, einem der schlimmsten Menschenrechtsverletzer der Welt und einem Mann, den sie zuvor scharf kritisiert hatte , an einem Baseballspiel teilnahm .

Zwei Jahre später, akzeptierte sie den Henry A. Kissinger Preis von ihm persönlich, ein Zeichen dafür , dass sie seinen Respekt und Bewunderung verdient hatte.

In gewissem Sinne könnte Power als die perfekte Wahl für die Biden-Administration angesehen werden. Eine Frau, die weiterhin die Sprache der Menschenrechte verwendet, sich aber voll und ganz dem imperialen Projekt der USA verschrieben hat und genauso hawkisch ist wie ihre republikanischen Kollegen. Mit Gruppen in der Nähe des Präsidenten , die ihm bereits raten , auf zunehmende Spannungen mit Russland und China zu drängen, hätte Biden möglicherweise die richtige Person für den Job gefunden.

Alan MacLeod ist Staff Writer für MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Schlechte Nachrichten aus Venezuela: Zwanzig Jahre gefälschte Nachrichten und falsche Berichterstattung und Propaganda im Informationszeitalter: Zustimmung zur Herstellung . Er hat auch zu Fairness und Genauigkeit in der Berichterstattung , The Guardian , Salon , The Grayzone , dem Jacobin Magazine , Common Dreams, der American Herald Tribune und The Canary beigetragen . Veröffentlichen Sie unsere Geschichten erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International-Lizenz lizenziert.

