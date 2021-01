Die Entscheidung von Twitter, den Beitrag der chinesischen Botschaft in den USA über die autonome Region Xinjiang zu löschen, zeigt die „Heuchelei“ der „Redefreiheit“ der USA (globaltimes.cn)

Eine Mitarbeiterin der Pomegranate Seed Garment Co. in der autonomen Region Xinjiang Uygur im Nordwesten Chinas willigt ein, dass sie fotografiert wird. Foto: Fan Lingzhi / GT

https://www.globaltimes.cn/page/202101/1212394.shtml#.X_skp9EbUrs.twitter



Eine Wissenschaftlerin aus der autonomen Region Xinjiang Uygur im Nordwesten Chinas hat die Heuchelei der Debatte über die „Meinungsfreiheit“ in den USA und im Westen kritisiert, nachdem Twitter einen Tweet der chinesischen Botschaft in den USA gelöscht hatte, in dem ihr Bericht zitiert wurde, wonach Frauen in Xinjiang vom Extremismus „emanzipiert“ worden seien und nicht länger gezwungen sein, Babys zu bekommen, sondern unabhängiger und selbstbewusster werden.

Am 8. Januar veröffentlichte die Botschaft einen Tweet, in dem die Studie zeigt, dass im Zuge der Beseitigung des Extremismus das Selbstbewusstsein der uigurischen Frauen in Chinas Xinjiang emanzipiert und die Gleichstellung der Geschlechter sowie die reproduktive Gesundheit gefördert wurden, wobei auch darauf hingewiesen wurde, dass sie keine Geburtsmaschinen mehr sind und selbstbewusster und unabhängiger „.

Der Tweet zitierte einen kürzlich veröffentlichten Bericht von Li Xiaoxia, einer Spezialistin am Xinjiang Development Research Center, die einen Überblick über die Bevölkerungsveränderungen in der Region erstellt hat und erklärt, warum der aktuelle Bevölkerungswechsel in Xinjiang die freiwillige Wahl der Anwohner ist.

Li bemerkte in ihrem Bericht, dass Frauen in Xinjiang während Xinjiangs Bemühungen, den Extremismus auszurotten, ihren Geist befreit und der Gleichstellung der Geschlechter und der reproduktiven Gesundheit mehr Aufmerksamkeit geschenkt haben. Sie werden den Schmerz los, vom religiösen Extremismus gezwungen zu werden, Werkzeuge zur Geburt von Babys zu sein, und selbstbewusster und unabhängiger werden.

Li widmet sich seit den 1990er Jahren genau den Bevölkerungsproblemen in Xinjiang. Ihr Bericht basiert auf ihren Feldstudien und wird durch zahlreiche Fakten und Daten gestützt.

Lis Bericht widerlegt auch den „Bericht“ des Anti-China-Wissenschaftlers Adrian Zenz, in dem unhaltbare Daten zitiert werden, um China vorzuwerfen, die Geburtenrate ethnischer Gruppen „zu unterdrücken“.

Die chinesische Botschaft in den USA zitierte Lis Bericht, der von einigen US-Politikern und Separatisten aus Xinjiang angegriffen wurde, die Twitter ständig unter Druck setzten, um den Tweet zu löschen. Am 9. Januar wurde der Tweet von Twitter mit der Begründung gelöscht, er sei „entmenschlichend“.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung am Sonntag hat Twitter keine Fragen der Global Times zu den Entscheidungskriterien beantwortet.

Als Antwort auf die Entscheidung von Twitter, den Tweet mit der Begründung zu löschen, er sei „entmenschlichend“, sagte Li gegenüber der Global Times, dass es lächerlich sei und die Fakten verzerrte. „Warum hat Twitter keine Inhalte gekennzeichnet, die für Extremismus und verfolgte Frauen oder Lügen von Anti-China-Kräften eintreten? Warum werden Tweets, in denen behauptet wird, dass Xinjiang-Frauen nicht länger gezwungen werden, Kinder zu gebären, unabhängig und zuversichtlich“ entmenschlichend „? Das ist lächerlich. „Sagte Li.

„Der Vorfall hat gezeigt, wie scheinheilig der Westen und die USA in Bezug auf die sogenannte Meinungsfreiheit sind“, sagte Li und bemerkte, dass die sogenannte Redefreiheit nur dazu dient, ihren politischen Zwecken zu dienen. Sie glaubt, dass die Wahrheit nicht geändert werden kann und sie wird ihre Forschungen fortsetzen, um Lügen über Chinas Xinjiang zu entlarven.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related