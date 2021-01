Erklärung des US-Friedensrates zu den Ereignissen vom 6. Januar 2020 in Washington DC: Die Bewegung ist ernsthaft bedroht.

10. Januar 2020

https://uspeacecouncil.org



Die tiefen politischen und sozialen Widersprüche des kapitalistischen Systems der USA, die in den letzten Jahrzehnten für die Menschen zunehmend sichtbar wurden und mit der Wahl von Donald Trump im Jahr 2016 an die Oberfläche getreten waren, fanden ihre deutlichste Manifestation im offenen Aufstand von Trump Anhängern und der Übernahme des US-Capitols, Sitz des US-Kongress am 6. Januar.

Der rechtsgerichtete Aufstand in Washington, DC am 6. Januar 2021 war Ausdruck der sich verschärfenden wirtschaftlichen und sozialen Krise in den Vereinigten Staaten. Ein hohes Maß an sozialer Ungleichheit und wirtschaftlicher Unordnung in der gesamten Gesellschaft, für die die herrschende Klasse der USA im Rahmen der dominierenden kapitalistischen Ordnung keine Lösungen hat, hat zum Verlust der Legitimität des Staates und seiner Institutionen geführt. Das allgemeine Unwohlsein in der US-Gesellschaft wird jedoch fälschlicherweise als Kampf zwischen Trump und seinen Legionen einerseits und den Demokraten und „gemäßigten“ Republikanern andererseits dargestellt.

Was passiert ist: ein Aufstand, aber kein Putsch

Viele haben die Ereignisse am 6. Januar interpretiert als ein von Trump veranstalteter Putschversuch um durch außergesetzliche Mittel die Staatsmacht weiter zu behalten. Und viele, insbesondere die Anhänger der Demokratischen Partei, freuten sich über das Scheitern dieses Putschversuchs und den endgültigen Sieg der Demokraten bei diesen Wahlen. Es wird der Eindruck erweckt, dass dieser „gescheiterte Staatsstreich“ den letzten Atemzug einer abweichenden Ära darstellte, die mit der Wahl von Donald Trump begann und mit dem Übergang zu Joe Biden endet. Dies war jedoch weder ein Putschversuch gegen die herrschende Klasse der USA noch die letzte Phase einer vermeintlich abweichenden Ära in der zeitgenössischen US-Geschichte.

Erstens hat kein erfolgreicher Staatsstreich in der Geschichte lediglich auf offizielle Herausforderungen für den Wahlprozess oder die Übernahme des Parlaments eines Landes durch eine Menge wütender Zivilisten zurückgegriffen. Ein Putschversuch erfordert auch die Mobilisierung oder Unterstützung des gesamten oder eines Teils des Unterdrückungsapparats des Staates – Militär, Polizei und anderer Zwangseinheiten – und die Beschlagnahme der Exekutive des Staates, nicht nur des Parlaments des Landes. Es gibt viele Putschbeispiele, die dieses Muster belegen – 1953 im Iran, 1973 in Chile, 2002 in Venezuela, 2009 in Honduras, 2014 in der Ukraine und 2019 in Bolivien, um nur einige zu nennen.

Diejenigen, die die Ereignisse vom 6. Januar als Putschversuch bezeichnen, ignorieren die Tatsache, dass die Mehrheit der herrschenden Klasse in den USA aus mehreren Gründen kein Problem mit der Wahl von Biden hatte: 1) Trump war bereits zu störend für den normalen Betrieb des Staates geworden; 2) Trumps Umgang mit der Pandemie hatte insbesondere die Wirtschaft und die Legitimität der Kapitalistenklasse in Trümmern liegen lassen; 3) Die Biden-Regierung würde als Kopie der Obama-Regierung ihren Interessen reibungsloser und weniger konfrontativ dienen. und 4) Viele ehemalige Verteidigungsminister beider Parteien hatten bereits vor einer militärischen Beteiligung an den Wahlen gewarnt. Trump war sich daher bewusst, dass jeder Putschversuch zum Scheitern verurteilt sein würde, bevor er begann. So wie es Glenn Greenwald treffend beobachtet hat,

„Es gibt einen großen Unterschied zwischen einerseits Tausenden von Menschen, die nach einer lange geplanten, koordinierten Verschwörung mit dem Ziel, die permanente Macht zu ergreifen, ihren Weg ins Kapitol freischießen, und andererseits einer impulsiven getriebenen Menschenmenge, die mehr oder weniger ins Kapitol wälzt… und dann ein paar Stunden später geht. “

Das, was Trump und seine Anhänger als Putschversuch getan haben, ist eine Ablenkung, die in die irreführende Darstellung einer Seite des Fraktionskampfs innerhalb der herrschenden Klasse der USA, der Demokratischen Partei, fällt.

Zweitens wurde das, was am 6. Januar geschah, nicht einfach von Trump und seinen „Ermöglichern“ angestiftet, sondern war eine weitere Manifestation der sich verschärfenden Legitimitätskrise des imperialistischen US-Staates, die im vergangenen Jahr durch das Versäumnis des Staates, das Leben der Menschen zu schützen, weiter verschärft wurde – sowohl physisch als auch wirtschaftlich – angesichts der COVID-19-Pandemie. Jahrzehntelange verschwenderische Ausgaben der Ressourcen des Landes für Kriege und militaristische Politik im Ausland auf Kosten der grundlegendsten Bedürfnisse der Menschen haben zu tiefen Spaltungen, Polarisierung und weit verbreitetem Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen geführt, so dass ein normales Geschäft für die Regierungsparteien der USA unmöglich wird.

Was am 6. Januar geschah, war eine rechtspopulistische und rassistische Reaktion in entgegengesetzter Richtung als progressiver Forderungen auf die gleichen kumulativen Auswirkungen der sich vertiefenden Klassen- und Rassenspaltungen und der Polarisierung der gesamten Gesellschaft – massive Arbeitslosigkeit, grassierende Armut und enorme Zahl von Todesfällen – alles direkte Ergebnisse der Vernachlässigungspolitik der Regierung. Auch das war ein klarer Ausdruck des Misstrauens der Massen gegenüber den Institutionen des US-Staates. Hier war der Wahlprozess nur ein Auslöser, nicht die Ursache dieser Explosion – genauso wie die Ermordung eines Prinzen der Auslöser für den Beginn des Ersten Weltkriegs war, nicht dessen Ursache.

In Deutschland führte der gleiche gefährliche Prozess der sich verschärfenden Krise im Kapitalismus in den 1930er Jahren zum Aufstieg Hitlers, des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. Auch dort wurden die zutiefst gestressten und von Armut betroffenen Massen von Menschen, die berechtigte Einwände gegen die herrschende Situation hatten, von „populistischen“ Irreführern wie Hitler zur Errichtung eines faschistischen Staates in die Irre geführt. Auch dort war der Angriff auf den Reichstag der Auslöser, der den Prozess auslöste.

Drittens werden die Hauptursachen der weit verbreiteten Krise, von der das System betroffen ist, ignoriert, wenn die aktuelle Krise als eine von der Trump-Administration verursachte „abweichende“ Periode betrachtet wird. Die kumulativen Widersprüche des Systems, die sich in den letzten Jahrzehnten verschärft haben, sind offener an die Oberfläche getreten und werden als Hauptantriebskraft aller gegenwärtigen und aufkommenden Spannungen wirken. Mit anderen Worten, die Ereignisse vom 6. Januar sind nicht die letzte Phase einer „abweichenden“ Trump-Ära , sondern die Anfangsphase einer neuen Ära der verstärkten Auseinandersetzungen. Tief verwurzelte Klassen- und Rassenkonflikte, nicht nur überstrukturelle politische Konflikte, werden die Hauptarena des Kampfes der Menschen bilden.

Bedrohung für die Volksbewegung

Die Ereignisse vom 6. Januar im Kapitol spielten vor dem Hintergrund schwerer Krisen , nicht nur in den USA, sondern in der ganzen Welt – nukleare Vernichtung, Klimakatastrophe und neoliberale Zerstörung des Gesellschaftsvertrags -, die eine Bewegung der vereinten Menschen fordern .

Diese Ereignisse werden verwendet, um von grundlegenderen Problemen abzulenken. Über Nacht wurden die Grundbedürfnisse der arbeitenden Bevölkerung nach wirtschaftlicher Entlastung von Räumungen, Arbeitslosigkeit und der Pandemie selbst in den Hintergrund gedrängt. Während mit nur 20 oppositionellen Demokraten ein Rekordetat von 740 Milliarden US-Dollar durch den Kongress quasi ohne Widerstand durchlief, wurden dringend benötigte Reformen, die den Werktätigen zugute kommen, abgelehnt.

Ein innerstaatlicher Terroranschlag wird von den Demokraten im Namen der Bekämpfung des Faschismus angepriesen, obwohl dies ein weiterer Schritt in Richtung des autoritären Staates ist. Das geltende Recht legalisiert bereits übermäßige Polizeibefugnisse, um der Bedrohung durch häuslichen Terrorismus entgegenzuwirken. Der von zwei Parteien unterstützte Patriot Act, für das Joe Biden als Hauptautor anerkannt wird, bietet bereits eine rechtliche Grundlage für die Aufhebung der Freiheiten der Bill of Rights. Obama hat 2011 mit seiner NDAA Habeas Corpus unterschrieben .

Diese Erweiterungen der Zwangsgewalt des Staates wurden und werden genutzt, um Volksbewegungen zu unterdrücken, und müssen deshalb bekämpft werden. Ebenso wird die Manie zur Zensur der sogenannten Hassrede genutzt, um etwaige Meinungsverschiedenheiten mit der gegenwärtigen Ordnung zum Schweigen zu bringen.

Das Versäumnis der Polizei des US-Capitols, sich auf den offen organisierten Marsch vorzubereiten, und die Komplizenschaft der Polizeibeamten mit den rechten weißen Supremacisten, die am 6. Januar gegen das Kapitol vorgegangen sind, machen die Ungleichheit bei der Behandlung derjenigen deutlich, die in den USA rechts und links stehen, insbesondere diejenigen, die einheimisch, schwarz und braun sind. Dies wurde im Laufe des Jahres 2020 bei der Behandlung von Demonstranten gegen Polizeigewalt nachgewiesen.

Die Antwort der herrschenden Klasse auf diese Legitimitätskrise besteht darin, sich zunehmend auf Unterdrückung zu verlassen, weil sie die Widersprüche des globalen Kapitalismus nicht lösen kann.

Der Weg nach vorn

Was in den USA geschieht, ist ein Mikrokosmos dessen, was die kapitalistischen Finanzinstitutionen und Eliten durch Handelsabkommen und eine imperialistische Außenpolitik, die die Bevölkerung durch illegale Eingriffe, Aggressionen und Wirtschaftskriege unterdrückt hat, um die Bedingungen zu schaffen die den Planeten gefügig gemacht haben für Ausbeutung, Diebstahl von Land und Ressourcen und Umweltzerstörung. Unsere Aktionen können nicht auf die USA beschränkt werden, denn wenn die globalen Eliten bereit sind, Menschen überall zu unterdrücken und auszubeuten, werden die Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, anhalten.

All dies zeigt uns, dass die Ära der Hoffnung auf Reformen von oben beendet ist. Es ist an der Zeit, dass die Volksbewegung diesen gefährlichen qualitativen Wandel in der aktuellen Situation in den USA erkennt und ihren Ansatz, ihre Taktik und ihre Organisationsmethoden an die Anforderungen der gegenwärtigen Situation anpasst.

Eine einheitliche Massenbewegung an der Basis ist erforderlich, um die grundlegenden Klassenwidersprüche des Gesamtsystems anzugehen und sich nicht darauf zu beschränken, die Symptome nur durch kosmetische Veränderungen durch Wahlen und Reformen von oben zu bekämpfen. Wir müssen alle Kontingente der Volksbewegung – Arbeit, soziale Gerechtigkeit, Bürgerrechte, Menschenrechte, Umwelt, Frieden – in einem einzigen koordinierten Netzwerk zusammenführen, mit einer klaren Agenda, die sich mit den Ursachen der gegenwärtigen Krise befasst und nicht nur mit ihren bunten Symptomen.

Insbesondere angesichts der Tatsache, dass die tiefen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Krisen, mit denen unser Volk heute konfrontiert ist, durch jahrzehntelange militaristische Politik, die von beiden Unternehmensparteien gefördert wurde, verschärft wurden, ist es jetzt zu einer dringenden Aufgabe unserer Friedensbewegung geworden, dies den Massen von Menschen zu erklären, insbesondere denjenigen, die der rechtspopulistischen Propaganda zum Opfer fallen. Nämlich, dass die Hauptursache ihres Leidens die imperialistische Militär- und Wirtschaftspolitik der US-Regierung ist und nicht ihre Mitbürger – Afroamerikaner, andere Menschen von Farbe, Einwanderer, Arme usw. – die selbst die Hauptopfer derselben Politik sind.

Wir müssen schnell auf diese und andere dringende Aufgaben reagieren, wenn wir nicht wollen, dass sich die hässliche Geschichte der Vergangenheit wiederholt, diesmal in den Vereinigten Staaten.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related