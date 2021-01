Sturm auf US-Capitol: Warum hat sich die Republikanische Partei in Georgia mit jemand zusammen, der zu Gewalt aufruft? „Wir werden die ganze Scheisse anzünden!“ – von Greg Palast

Quelle:

Der Star des Wahlkampfteams der Republikanische Partei in Georgia in der Stichwahl des Senats von Georgia, der neben Alex Jones stand, schrie seine Drohung durch ein Megaphon vor dem Haus des Gouverneurs. „Wir werden die Scheisse anzünden!“

Ali Alexanders Drohung im Dezember würde allzu real werden, als er seinen Auftritt am 6. Januar in Washington, DC, wiederholte.

Vor dem US-Kapitol an diesem Tag sagte Alexander über die Szene von Schreien, Tränengas und Chaos: „Ich habe Sie gewarnt, dass dies passieren würde.“

Ja er hat. Trotzdem war Kevin Mason, der Field Director der Georgia Republican Party in Metro Atlanta, mehr als glücklich, mit Alexander zusammenzuarbeiten. Mit seiner großen Reichweite innerhalb der Alt-Rechten konnte Alexander einen ganze Schar Freiwilliger für die Türklopfkampagne gewinnen, die sie dringend brauchten, um den drohenden demokratischen Sieg in den Stichwahlen des US-Senats aufzuhalten.

Die rechtsextreme Berühmtheit war der Magnet, um viele junge Enthusiasten zu einer Trainingseinheit am 3. Januar im DoubleTree Hotel in Roswell, einem Vorort von Atlanta, zu locken. Der Fotojournalist des Palast Investigative Fund, Zach D. Roberts, ein Spezialist für Gewalt am weißen Rand, der Alexanders Pitch für Chaos im ganzen Land verfolgt hatte, meldete sich zur Veranstaltung an.

Roberts, der sich über Alexanders Website StopTheSteal.US angeschlossen hatte, war ziemlich überrascht, Anweisungen nicht von der rechten Gruppe, sondern von Daniel George vom National Republican Senate Committee zu erhalten.

Warum sollte sich die GOP mit Alexander zusammenschließen, einem Anführer der Stop the Steal-Extremisten, insbesondere nach seiner gut ausgestrahlten Warnung vor Gewalt? Die Bedrohung war nicht untypisch. Es gibt weit verbreitete Filme von Alexander mit dem Gründer von Proud Boys, Gavin McInnes . Und es gibt einen Video-Chat mit Alexander , der mit einem rechten Witzbold eine riesige Flagge mit einer Nazi-Hakenkreuz-Flagge hochhält.

Alexander in einem Online-Chat mit einem rechten Kumpel, der eine Hakenkreuzfahne hochhält.

Das heißt, falls „Alexander“ wirklich sein richtiger Name ist. Er nahm den Namen nämlich nach seiner gemeldeten Verurteilung wegen eines Verbrechens unter dem Namen „Ali Akbar“ an.

Alexander ist ein Trickster, manchmal der Verrückte, manchmal der adrette Gast für Alt-Right-Podcasts. Wir können keine Links zu seinen brandaktuellsten Verkaufsstellen wie WildProtest.com erstellen, da diese wegen Anstiftung zu Gewalt abgeschaltet wurden .

Sie können ihn jedoch auf diesem Foto bei einem Türklopf-Schulungsseminar der Republikanischen Partei von Georgia sehen, das von grinsenden jungen Freiwilligen aus Georgia umgeben ist.

Alexander (eingekreist) ein Trainingsseminar der Georgia Republican Party.

Neugierig rief ich sowohl den Field Director der Georgia Republican Party, der mit Alexander zusammenarbeitete, als auch das National Republican Senate Committee an, um zu fragen, warum sie sich mit einem bekannten neofaschistischen Anstifter von Gewalt zusammenschließen würden. Bisher sind meine Anrufe nicht zurückgekehrt.

In Georgia versteckte Alexander mit Alex Jones und Nick Fuentes, einem bekannten weißen Nationalisten, am 6. Januar nichts von seinen Hoffnungen für Washington. „Entweder nehmen sie Trump, beweisen, dass sie gewonnen haben, oder sie werden sie nicht wieder zurückgeben . Wir werden die ganze Scheisse anzünden! “

Alexander in Georgia mit Alex Jones und Nick Fuentes. Foto: Zach D. Roberts, © 2020

Als sich das Chaos entfaltete, blickte er auf das Kapitol hinunter und sagte zu seinem Twitter-Publikum : „Ich lehne das nicht ab.“ Später bestand er jedoch ohne Beweise darauf, dass die Gewalt des Kapitols von schlau getarnten Antifa-Randalierern begangen wurde.

Um ihre Basis zu stärken, ist die GOP offenbar bereit, sich mit dem gewaltbedrohlichen Rand zu tummeln. Die Grand Old Party wies Alexanders Warnungen zurück. Und sie vergaßen auch John Kennedys Warnung, dass „diejenigen, die den Schwanz des Tigers reiten, bald drinnen landen“.

Greg Palast, Zach D. Roberts und das Palast Investigative Fund Team haben aus Georgia für Truthout, Rolling Stone und Democracy Now berichtet. Fotos © Zach D. Roberts. Der Palast Investigative Fund ist ein Projekt der überparteilichen gemeinnützigen 501c3 Sustainable Markets Foundation.

