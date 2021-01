Laut Nasrallah haben die USA jahrelang versucht, einen Vorfall wie jetzt im US-Capitol auch im Libanon zu orchestrieren (PressTV)

Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah-Widerstandsbewegung sagt, die Vereinigten Staaten hätten jahrelang versucht, einen Vorfall im Libanon zu orchestrieren, der dem Aufstand im US-Kapitol ähnelte.

Sayyed Hassan Nasrallah machte die Bemerkungen während einer Fernsehansprache des arabischsprachigen Satellitenfernsehsenders al-Manar in der libanesischen Hauptstadt Beirut am Freitagabend.

Er fügte hinzu, dass das, was im US-Kapitol geschah, es verdient hätte, darüber nachzudenken, um zu klären, was in den USA wirklich vor sich geht, und um die Wahrheit hinter den Behauptungen der Demokratie in diesem Land zu erkennen.

„Wir haben schon oft vor Trumps Politik gewarnt, und was wir gesehen haben, ist nur ein typisches Beispiel für die Verbrechen, die er im Jemen, in Syrien, im Irak, in Palästina, bei der Belagerung des Iran und in Venezuela begangen hat“, sagte Nasrallah weiter.

Er bemerkte, dass das, was die US-Amerikaner am Mittwoch im US-Kapitol gesehen hatten, die Falschheit der amerikanischen Demokratie und die Gefahr eines US-Präsidenten wie Trump offenbarte und warnte, dass der „Atomknopf in Reichweite einer arroganten und verrückten Person“ sei.

„Wenn es klein wäre, wären all diese Aktionen, einschließlich des Versuchs, Trump aus dem Weißen Haus zu verdrängen, nicht notwendig. Was in den Vereinigten Staaten passiert ist, ist sehr groß und wird die Welt beeinflussen “, fügte Nasrallah hinzu.

Am Donnerstag sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, dass die Verletzung des Kapitols durch den Pro-Trump-Mob „eine interne US-Angelegenheit“ sei, aber diese Schuld liege beim us-amerikanischen System.

„Das Wahlsystem in den Vereinigten Staaten ist archaisch, es entspricht nicht den modernen demokratischen Standards, was Möglichkeiten für zahlreiche Verstöße schafft, und die US-Medien sind zu einem Instrument des politischen Kampfes geworden“, sagte sie.

