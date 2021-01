Donald Trumps Abschiedsgeschenk an die Welt? Zeichen deuten darauf hin, dass es ein Krieg mit dem Iran sein könnte – Von Daniel Ellsberg

https://readersupportednews.org/opinion2/277-75/67181-donald-trumps-parting-gift-to-the-wo

Ich werde es immer bereuen, dass ich nicht mehr getan habe, um den Krieg mit Vietnam zu stoppen. Jetzt fordere ich Whistleblower auf, Trumps Pläne aufzudecken

Die Anstiftung von Trump zu krimineller Mob-Gewalt und zur Besetzung des Kapitols macht deutlich, dass der Machtmissbrauch, den er in den nächsten zwei Wochen, in denen er im Amt bleibt, begehen könnte, keinerlei Einschränkungen unterliegt. Ich fürchte, er ist empörend, was da seine Brandsatz am Mittwoch war, und könnte in den nächsten Tagen etwas weitaus Gefährlicheres anstacheln: seinen lang ersehnten Krieg mit dem Iran.

Könnte er möglicherweise so wahnhaft sein, sich vorzustellen, dass ein solcher Krieg im Interesse der Nation oder Region oder sogar seiner eigenen kurzfristigen Interessen liegen würde? Sein Verhalten und sein offensichtlicher Geisteszustand in dieser Woche und in den letzten zwei Monaten beantworten diese Frage.

Der Versand der Nonstop-Rundreise der B-52 von North Dakota an die iranische Küste in dieser Woche – der vierte derartige Flug in sieben Wochen, einer zum Jahresende – zusammen mit dem Aufbau von US-Streitkräften in der Region ist keine Warnung nur für den Iran, aber für uns.

Mitte November, als diese Flüge begannen, musste der Präsident auf höchster Ebene davon abgehalten werden, einen nicht provozierten Angriff auf iranische Nuklearanlagen zu lenken. Ein vom Iran (oder von mit dem Iran ausgerichteten Milizen im Irak) „provozierter“ Angriff wurde jedoch nicht ausgeschlossen.

US-Militär- und Geheimdienste haben wie in Vietnam und im Irak den Präsidenten häufig falsche Informationen zur Verfügung gestellt, die Vorwände für den Angriff auf unsere wahrgenommenen Gegner boten. Oder sie haben verdeckte Aktionen vorgeschlagen, die die Gegner zu einer Reaktion provozieren könnten, die eine US-amerikanische „Vergeltung“ rechtfertigt.

Die Ermordung von Mohsen Fakhrizadeh, Irans führendem Nuklearwissenschaftler, im November sollte wahrscheinlich eine solche Provokation sein. Wenn ja, ist es bisher gescheitert, ebenso wie die Ermordung von General Suleimani vor genau einem Jahr.

Jetzt ist jedoch nur noch wenig Zeit, um einen Austausch gewalttätiger Aktionen und Reaktionen zu generieren, die dazu dienen, die Wiederaufnahme des iranischen Atomabkommens durch die künftige Biden-Regierung zu blockieren: ein herausragendes Ziel nicht nur Donald Trumps, sondern auch der Verbündeten, die er zusammengebracht hat in den letzten Monaten Israel, Saudi-Arabien und die VAE.

Offensichtlich würde es mehr als einzelne Morde erfordern, um den Iran dazu zu bringen, Reaktionen zu riskieren, die einen groß angelegten Luftangriff rechtfertigen, bevor Trump sein Amt verlässt. Das US-Militär und verdeckte Planungsmitarbeiter sind jedoch der Aufgabe gewachsen, diese Herausforderung termingerecht zu bewältigen.

Ich war selbst ein Teilnehmer-Beobachter einer solchen Planung in Bezug auf Vietnam vor einem halben Jahrhundert. Am 3. September 1964 – nur einen Monat nachdem ich Sonderassistent des stellvertretenden Verteidigungsministers für internationale Sicherheitsfragen, John T. McNaughton, geworden war – stieß im Pentagon ein von meinem Chef verfasstes Memo auf meinen Schreibtisch. Er empfahl Maßnahmen, „die wahrscheinlich irgendwann eine militärische Reaktion des DRV [Nordvietnam] provozieren werden … wahrscheinlich gute Gründe für eine Eskalation, wenn wir es wünschen“.

Zu solchen Aktionen, „die absichtlich dazu neigen würden, eine DRV-Reaktion hervorzurufen“ (sic), wie sie fünf Tage später von McNaughtons Amtskollegen im Außenministerium, dem stellvertretenden Außenminister William Bundy, dargelegt wurden, könnten gehören, „US-Marinepatrouillen immer näher an der Nordvietnamesische Küste “- dh sie innerhalb der 12-Meilen-Küstengewässer zu betreiben, behaupteten die Nordvietnamesen: so nah wie nötig am Strand, um eine Antwort zu erhalten, die rechtfertigen könnte, was McNaughton als„ vollwertigen Druck auf Nordvietnam “bezeichnete All-out-Bombenkampagne] “, die folgen würde,„ insbesondere wenn ein US-Schiff versenkt würde “.

Ich habe wenig Zweifel daran, dass eine solche vom Oval Office geleitete Notfallplanung, um erforderlichenfalls eine Entschuldigung für den Angriff auf den Iran zu provozieren, während diese Regierung noch im Amt ist, derzeit in Safes und Computern im Pentagon, der CIA und im Weißen Haus existiert . Das heißt, es gibt Beamte in diesen Agenturen – vielleicht eine, die an meinem alten Schreibtisch im Pentagon sitzen -, die auf ihren sicheren Computerbildschirmen hochklassifizierte Empfehlungen gesehen haben, genau wie die Memos von McNaughton und Bundy, die im September 1964 auf meinen Schreibtisch kamen.

Ich werde es immer bereuen, dass ich diese Memos nicht kopiert und übermittelt habe – zusammen mit vielen anderen Akten im streng geheimen Safe in meinem Büro zu dieser Zeit, die alle die falschen Wahlversprechen des Präsidenten belogen, die im selben Herbst versprechen: „Wir suchen nein breiterer Krieg “- an den Ausschuss für Außenbeziehungen von Senator Fulbright im September 1964 und nicht fünf Jahre später im Jahr 1969 oder an die Presse im Jahr 1971. Das Leben eines Krieges könnte gerettet worden sein.

Aktuelle Dokumente oder digitale Dateien, die erwägen, von uns verdeckt provozierte iranische Aktionen zu provozieren oder zu „rächen“, sollten vor dem US-Kongress und der amerikanischen Öffentlichkeit keinen weiteren Moment geheim bleiben, damit uns nicht vor dem 20. Januar katastrophale vollendete Tatsachen vorgelegt werden , die einen Krieg auslösen möglicherweise schlimmer als Vietnam und alle Kriege des Nahen Ostens zusammen. Es ist weder zu spät, dass solche Pläne von diesem gestörten Präsidenten ausgeführt werden, noch dass eine informierte Öffentlichkeit und der Kongress ihn daran hindern.

Ich fordere heute, diese Woche, nicht Monate oder Jahre nach dem Fall der Bomben, mutiges Whistleblowing. Es könnte der patriotischste Akt seines Lebens sein.

