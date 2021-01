9.1.2021

Unter anderem Kindergärten, Schulen, Theater, psychosoziale Beratungsstellen, Bars und Museen sind im Zuge des erneuten Lockdowns geschlossen, private Kontakte extrem eingeschränkt. Doch gleichzeitig werden in den deutschen Rüstungsschmieden im Drei-Schichten-Modus U-Boote, Panzer und Maschinengewehre produziert. RT fragte auf der Bundespressekonferenz nach.

WEITERLESEN HIER:

https://de.rt.com/inland/111551-alles-zu-im-lockdown-nein-deutsche-ruestungsindustrie-produziert-auf-hochtouren/

