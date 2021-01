Es ist ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk: Mitglieder des deutschen Fallschirmjäger-Traditionsverbandes Ost e.V. sammelten zu Weihnachten mehr als 100.000 Euro für russische Veteranen des Zweiten Weltkriegs, für Überlebende der KZs und der Blockade von Leningrad.

