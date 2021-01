Die Rosa-Luxemburg-Konferenz der „jungen Welt“ wird zwar in diesem Januar nur online stattfinden. Die traditionelle Luxemburg-Liebknecht-Demo am Sonntag, den 10. Januar, findet aber wie gewohnt statt – pünktlich beginnend um 10 Uhr am Frankfurter Tor in Berlin!

