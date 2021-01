Warum Russland dämonisiert werden muss- von Ray McGovern (informationclearinghouse.info)

http: // www. informationclearinghouse.info/ 56119.htm



Von Ray McGovern

01. Januar 2020 “ Information Clearing House “ – Ich hatte die Gelegenheit, die ersten 7 Minuten eines Interviews der Erklärung zu widmen, warum sich die MICIMATT (einschließlich Wall Street, Silicon Valley und der Demokratischen Partei) zusammengeschlossen haben, um Russland darzustellen ( und jetzt auch China) als die Feinde, die es dringend braucht, um zu „rechtfertigen“, mehr als die Hälfte des Ermessensbudgets für „Verteidigung“ auszugeben. Es ist natürlich notwendig, „erklären“ zu können – Verteidigung gegen was?Ray on Critical Hour 29.12.2020

Gibt es Hoffnung, dass Biden Präsident Putin einen Olivenzweig ausdehnt? Er konnte, aber im Gegensatz zu Trump weiß er ganz genau, dass die Kriegsmaschine ihn lebendig essen würde. Wenn ein US-Präsident Spannungen abbauen und die Wahrscheinlichkeit eines Krieges verringern möchte, muss dieser Präsident in der Lage sein, sich Schritt für Schritt, manchmal im Verborgenen, geschickt zu bewegen – wie Präsident Kennedy gezeigt hat. Und schau, was mit ihm passiert ist.

Ich glaube, alle Nachfolgepräsidenten wissen genau, was mit JFK passiert ist und warum. (Das beste Buch dazu ist James Douglass ‚“JFK und das Unaussprechliche: Warum er starb und warum es wichtig ist“.)

Der Sicherheitsstaat (SS) mit dem FBI, der CIA und der NSA an der Spitze hat gerade groß gewonnen, auch wenn die Gefahr einer Exposition groß zu sein schien. (Siehe: https://original.antiwar.com/mcgovern / 2020/12/04 / barrkicks -durham-can-down-the- street / und https://www.opednews.com/ articles / 1 / FBI-Another-Fraud- on-the-by-Ray-McGovern- Assange_Fraud_Media_Russia- 201230-938.html .)

Die SS fungiert als Vollstrecker für den MICIMATT-Komplex (Military-Industrial- Congressional-Intelligence- Media-Academia-Think-Tank). Verbesserte Beziehungen zu Russland sollen überhaupt vereitelt werden, alles wiederholen, Kosten.

Wenn die Erweiterung von echten Olivenzweigen nicht in Frage kommt, kann Biden dann während seiner sprichwörtlichen „Flitterwochen“ zumindest den neuen START-Vertrag verlängern, der die strategischen Waffen einschränkt? Wird auch dieser kleine Schritt vereitelt, damit er nicht zu einer schrittweisen Entspannung der Spannungen zwischen den USA und Russland führt? Der Vertrag läuft am 5. Februar 2021 aus, daher werden wir es wahrscheinlich früh genug wissen.

In dem vollständigen (13-minütigen) Interview, das ich gestern gegeben habe, hatte ich Zeit für ein kurzes Tutorial, in dem ich eine Reihe nicht bekannter „flacher Fakten“ zitierte – ganz anders als auf den Seiten der Washington Post .

Ray McGovern. Der ehemalige langjährige CIA-Offizier, der als Chef der sowjetischen Analystenabteilung der CIA fungierte, leitete die National Intelligence Estimates und bereitete den Daily Brief des Präsidenten vor. Er ist außerdem Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity. https://raymcgovern.com/



