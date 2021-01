http://atomwaffen-sind-jetzt-illegal.de

Atomwaffen bedrohen unsere Sicherheit. Wir fordern den Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag.



Am 24. Oktober 2020 wurde der Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) vom 50. Staat ratifiziert. Damit wird er laut Vertragsfestlegung nach 90 Tagen – genau am 22. Januar 2021 – in Kraft treten, womit der Verbotsvertrag bindendes Völkerrecht wird.In Zusammenarbeit mit dem internationalen Netzwerk World Beyond War und Roger Waters organisieren wir eine Werbekampagne und Veranstaltungen, um auf das Inkrafttreten des Vertrags über das Verbot von Atomwaffen am 22. Januar 2021 aufmerksam zu machen. Dazu arbeiten wir mit den unten genannten Organisationen zusammen, um Werbetafeln in der Innenstadt von Berlin anzumieten bzw. die Aktionen bekanntzumachen. Die erste Serie von 10 Gross-Werbetafeln ist für den Zeitraum vom 2.2.- 11.2.2021 fest gebucht.



Bereits im Vorfeld des 22. Januar bereiten Aktivist*innen Mahnwachen und weitere Aktionen vor.Unterstützen Sie unsere Forderungen! Für weitere Großplakate spenden: https://gofund.me/0c402f20

Gofund stellt sicher, dass alle Spendengelder ihrem Zweck gemäß eingesetzt werden.



Gern veröffentlichen wir auf dieser Webseite weitere Unterstützer*innen mit Namen und Wohnort.

