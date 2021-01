Francis Boyle: Der Krieg mit dem Iran könnte unmittelbar bevorstehen, Russland und China sind das Endspiel

Dr. Francis Boyle, Professor für Völkerrecht, diskutiert das zunehmende Kriegspotential mit dem Iran, da die Provokationen von Washington und Tel Aviv gegen Teheran von nun an bis zum Tag der Amtseinführung von Joe Biden andauern könnten. Präsident Trump könnte den Krieg mit dem Iran als „Wackel mit dem Hund“ -Szenario nutzen, um eine zweite Amtszeit fortzusetzen.

Der Krieg mit dem Iran wurde bereits von früheren Regierungen geplant, aber nachdem Afghanistan und der Irak an zukünftige Präsidenten verschoben wurden. Die jüngsten Ermordungen iranischer Generäle, Kommandeure und Wissenschaftler durch die USA und Israel sowie Angriffe auf Raketen- und Nuklearanlagen versuchen, den Iran zu Vergeltungsmaßnahmen zu provozieren, die dann als Vorwand für die USA dienen würden, einen Krieg einzuleiten. Dies könnte die letzte Gelegenheit der Zionisten sein, den Iran auszuschalten.

Der Iran ist der einzige verbleibende Staat am Persischen Golf, der nicht das tut, was die Amerikaner ihnen sagen. Er untersucht die Aussichten auf eine Wiederbelebung der JCPOA und erklärt die palästinensische Situation, wie sie völlig hilflos und in einer Notlage sind, da sie von den meisten arabischen Ländern verlassen und verraten wurden. Darüber hinaus will Israel ganz Palästina und sie wollen keinen der Palästinenser dort. Wenn also ein Krieg mit dem Iran ausbricht, stehen sie vor einer existenziellen Situation.

Schließlich erörtert er das Endspiel des Pentagons, nämlich Russland und China. Israel will ganz Palästina und sie wollen keinen der Palästinenser dort. Wenn also ein Krieg mit dem Iran ausbricht, stehen sie vor einer existenziellen Situation.

