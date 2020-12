Der Außenminister Irans behauptet über Informationen zu verfügen, dass die USA einen Krieg provozieren wollen

Der Iran „wird sein Volk, seine Sicherheit und seine lebenswichtigen Interessen offen und direkt verteidigen“, während sich das US-Militär in der Nähe seiner Grenzen aufbaut, und vom Irak Informationen erhalten hat über eine „Verschwörung zur Inszenierung eines Vorwandes für den Krieg“ wie der Außenminister Irans, Mohammad Javad Zarif per Twitter verbreitete.

„Anstatt Covid in den USA zu bekämpfen, verschwenden @realDonaldTrump und Kohorten Milliarden, um B-52 zu fliegen und Armadas in unsere Region zu schicken“, schrieb Zarif, der aber keine weiteren konkreten Angaben zu den Beweisen machte.







