Russland entwickelt Covid-19-Gegenmittel. Wirksamkeit von mehr als 99%

Russland hat die Entwicklung eines Arzneimittels zur Bekämpfung von Covid-19 angekündigt.

Studien zeigen, dass das Medikament zu mehr als 99% wirksam ist. Darüberhinaus soll das Mittel völlig sicher und hocheffizient sein.

