29.12.2020

Ein halbes Jahrzehnt früher als noch vor einem Jahr erwartet werde China die größte Volkswirtschaft der Welt vor den Vereinigten Staaten. Dies stellt das Centre for Economics and Business Research (CEBR) in seiner jährlichen Rangliste der Wachstumsaussichten von 193 Ländern fest.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/wirtschaft/111079-geschicktes-pandemiemanagement-china-wird-westliche/

