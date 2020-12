Warum will die NATO global agieren? – von Bruce Gagnon (space4peace)

http://space4peace.blogspot.com/2020/12/why-is-nato-going-global.html

Eine der Voraussetzungen für die sowjetische Unterstützung für die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland war das Versprechen der USA, dass die NATO nicht „einen Zentimeter“ in Richtung der russischen Grenzen expandieren würde. Das Bündnis des Warschauer Pakts der Sowjetunion ist nach seinem Zusammenbruch zusammengebrochen, so dass die NATO nicht mehr benötigt wurde. Stattdessen ist die NATO seit diesen Tagen wie aufgeputscht und arbeitet nun daran, ein globales Bündnis zu werden.

Die USA leugnen es ab, dass versprochen wurde, die NATO nicht zu erweitern – keine Überraschung. Fragen Sie einfach die amerikanischen Ureinwohner nach Versprechungen des Großen Weißen Vaters in Washington.

Im Jahr 2017 berichtete The National Interest: Der sowjetische Führer Michail Gorbatschow erhielt eine Reihe von Zusicherungen, dass das NATO-Bündnis 1990 nach neuen freigegebenen Dokumenten nicht über die damalige ostdeutsche Grenze hinauswachsen würde. Russische Staats- und Regierungschefs beklagen häufig, dass die NATO Ungarn, Polen und die damalige Tschechoslowakei eingeladen habe, sich 1997 auf dem Madrider Gipfel dem Bündnis anzuschließen, was gegen die Zusicherungen verstößt, die der Sowjetunion vor ihrem Zusammenbruch 1991 angeboten wurden. Das Bündnis hat die Vorstellung, dass solche Zusicherungen angeboten wurden, zurückgewiesen, doch die Wissenschaftler haben das Thema jahrelang weiter diskutiert. Jetzt jedoch zeigen neu freigegebene Dokumente, dass Gorbatschow tatsächlich die Zusicherung erhalten hat, dass die NATO nicht über Ostdeutschland hinaus expandieren würde.

„Die Dokumente zeigen, dass mehrere Politiker ab Anfang 1990 und bis 1991 die Mitgliedschaft Mittel- und Osteuropas in der NATO erwogen und ablehnten“, schrieben die Forscher des Nationalen Sicherheitsarchivs der George Washington University, Svetlana Savranskaya und Tom Blanton. „Dass die Diskussionen über die NATO im Rahmen der deutschen Einigungsverhandlungen im Jahr 1990 keineswegs eng auf den Status des ostdeutschen Territoriums beschränkt waren steht fest und auch dass nachfolgende sowjetische und russische Beschwerden über die Irreführung über die NATO-Erweiterung in schriftlichen zeitgenössischen Memcons und Telcons auf höchster Ebene festgehalten wurden. “

Aber warum sollten die USA und die NATO weiterhin bestreiten, dass Versprechungen bezüglich der NATO-Erweiterung gemacht wurden? Was ist der Zweck heute der NATO in die Region Asien-Pazifik zu bewegen , wie es klar wird durch Bewerbungen von Nationen wie Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea, die Mongolei und anderer „NATO Partner .

Das Gewaltmonopol der Vereinten Nationen, insbesondere gemäß Artikel 51 der Charta, wird nach der neuen aggressiven Doktrin der NATO nicht mehr akzeptiert. Diese neue NATO-Doktrin fordert, dass der ursprünglich auf die euro-atlantische Region beschränkte territoriale Geltungsbereich der NATO auf die ganze Welt ausgedehnt wird.

Die NATO möchte Russland und China aus dem UN-Sicherheitsrat ausschliessen (beide sind Mitglied des UN-Sicherheitsrates und haben die Befugnis, gegen militärische Operationen der Vereinten Nationen ein Veto einzulegen), um Washington und Brüssel (wo die NATO ihren Hauptsitz hat) die Befugnis zu geben, in jedem Teil der Welt ohne sie einzugreifen Einschränkung – hauptsächlich für „Regimewechsel“ -Operationen. Das eigentliche Ziel der NATO besteht daher darin, die Vereinten Nationen durch ein nichtdemokratisches Instrument unter vollständiger Kontrolle der Unternehmen zu ersetzen.

Im Wesentlichen wird die NATO zu einer Armee, welche die Welt im Namen von Unternehmensinteressen regieren können oll.

Der langjährige NATO-Analyst Rick Rozoff schreibt: Der erste Hinweis darauf, dass die Vereinten Nationen für Marginalisierung, selektive Anwendung (und Ausbeutung) oder sogar de facto Auflösung stehen, trat jedoch 1996 zu Tage, als die USA im Alleingang die anderen vierzehn damaligen Mitglieder des Sicherheitsrates dazu brachte, den unterlegenen Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali abzusetzen und ihn durch Kofi Annan zu ersetzen, der im Jahr zuvor zum UN-Sonderbeauftragten für die NATO ernannt worden war und den NATO-Bombenanschlag in Bosnien hinter dem Rücken von Boutros-Ghali genehmigte.

Boutros-Ghali wurde die traditionelle zweite Amtszeit vorenthalten, weil er 1995 die Bombardierung bosnisch-serbischer Ziele durch die NATO nicht genehmigt und die Wahrheit über die tödliche israelische Bombardierung eines Flüchtlingslagers in Qana im Libanon im folgenden Jahr gesagt hatte, als 106 Zivilisten getötet und 116 getötet wurden verletzt.

Richard Clarke, Berater des Nationalen Sicherheitsrates der ehemaligen Clinton- und Bush-Regierung für Terrorismusbekämpfung, gab zu: „[Madeleine] Albright und ich und eine Handvoll anderer (Michael Sheehan, Jamie Rubin) hatten 1996 gemeinsam einen Pakt geschlossen, um Boutros-Ghali zu verdrängen.

Als Generalsekretär der Vereinten Nationen hatten wir einen geheimen Plan namens Operation Orient Express, der unsere Hoffnung widerspiegelt, dass sich viele Nationen uns im UN-Chef anschließen würden.„Am Ende mussten die USA es alleine tun (mit ihrem UN-Veto) und Sheehan und ich mussten verhindern, dass der Präsident dem Druck der Staats- und Regierungschefs der Welt nachgibt und die Amtszeit von Boutros-Ghali verlängert, oft durch unsere Rennen zum Oval Office als wir alarmiert wurden, dass ein Staatsoberhaupt den Präsidenten anrief. Am Ende war Clinton beeindruckt, dass es uns nicht nur gelungen war, Boutros-Ghali zu verdrängen, sondern Kofi Annan als Ersatz für ihn zu wählen. “

Russische Antwort

Die Russen und Chinesen (unter anderem) sind überhaupt nicht bereit, diese Machtübernahme durch die NATO zuzulassen. Leider wissen die meisten US-Amerikaner wenig bis gar nichts über diesen Plan der globalen Herrschaft der „Atlantischen Allianz“. Die von Unternehmen dominierten Medien in den USA verbergen die eigentliche Agenda vor der Öffentlichkeit.

RT berichtete im Jahr 2011:

Trotz der Versuche einzelner Politiker, der NATO internationale Funktionen zuzuweisen, wird der westliche Militärblock die UN niemals ersetzen, sagt der russische Außenminister Sergej Lawrow, der zur 66. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York war. „Die NATO – genauer gesagt einige ihrer Vertreter – hat seit den 1990er Jahren versucht, die Rolle der UN zu übernehmen“, sagte Lawrow in einem Interview. Der russische Außenminister sagte, dieses Verhalten habe sich bis 2003 fortgesetzt. Wie bei der Invasion im Irak, als Deutschland und Frankreich ihre NATO-Verbündeten nicht unterstützten.“ Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte, sagte Lawrow, war die NATO gezwungen anzuerkennen, dass „die internationale Gemeinschaft ihre Operationen nicht als legitim anerkennt, wenn sie nicht vom UN-Sicherheitsrat genehmigt werden“.

Aber Washington und Brüssel haben nicht die Absicht, ihr militaristisches Zelt so einfach abzubrechen. So sahen wir es bei ihrem illegalen Regimewechsel in Libyen und heute beim Krieg in Syrien. Wir sehen die Versuche, NATO-Mitglieder und -Partner in die Einkreisung Chinas hinein zu ziehen. Und wir sehen den Druck (von republikanischen und demokratischen Regierungen in Washington), NATO-Mitglieder zu zwingen, jährlich größere Mittel für Bündnisoperationen zu zahlen.

Die Vereinten Nationen und die NATO sind zwei deutlich unterschiedliche Organisationen. Die Vereinten Nationen versuchen, den Frieden zu wahren und die menschliche Entwicklung zu finanzieren. Die NATO ist einfach eine Kriegsmaschine.

Es ist Zeit für die NATO (die keinen wahren Grund hat zu existieren), den Laden zu schließen. Es ist Zeit für die Friedensbewegungen im Westen, die Auflösung der NATO zu fordern, wie es der Warschauer Pakt aus der Sowjetzeit getan hat.

