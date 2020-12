US-Repräsentantenhaus überstimmt Veto Trumps gegen US-Kriegsetat. Truppenabzüge, die Trump anstrebt sollen blockiert werden

Die USA sind derzeit in mindestens acht Ländern militärisch engagiert, von Pakistan und Afghanistan bis nach Syrien und Niger. Mit Ausnahme einiger weniger Politiker wie Ro Khanna, Matt Gaetz, Bernie Sanders und Rand Paul hat sich der US-Kongress über sehr lange Zeit weitgehend damit zufrieden gegeben, die harten Abstimmungen über Krieg und Frieden zu vermeiden.

Interessanterweise ist im jetzigen Konflikt um die Annahme des Verteidigungsetats eine Zuspitzung des wichtigsten Charakterzugs der USA zu beobachten. Auf den ersten Blick scheint Trump hier sogar die bessere Position zu vertreten.



Dieselben Kongressmitglieder, die nicht gerne abstimmen, um US-Soldaten in Gefahr zu bringen, sind oft mehr als bereit abzustimmen, um sie dort zu halten. Im Ergebnis war es eine fast zwanzig Jahre außer Kontrolle geratenen Exekutive unter drei aufeinanderfolgenden US-Regierungen, die festlegte, wann und wo US-Streitkräfte eingesetzt werden sollten – alles ohne den geringsten Widerstand des US-Kongresses.

Die Enthüllung des Kompromisses im NDAA des Jahres 2021 (National Defense Authorization Act), über den jetzt abgestimmt wurde, ist das jüngste Beispiel für diesen beunruhigenden Trend. Der über 3500 Seiten umfassende Gesetzentwurf gestaltet den Abzug von US-Truppen aus mehreren Ländern äussert kompliziert.

Mit dem jetzigen Entwurf des NDAA versucht der US-Kongress die Truppenabzüge, die Trump anstrebt zu blockieren. Und das obwohl ein zunehmender Prozentsatz der US-Bevölkerung nach 20 Jahren endloser Kriegseinsätze eine zurückhaltendere Außenpolitik wünscht.

Dem Gesetzesentwurf zufolge dürfen keine Mittel für den Abbau der US-Truppen in Afghanistan , Deutschland und Südkorea verwendet werden, bis das Verteidigungsministerium dem Kongress eine Reihe von Berichten und Bewertungen vorlegt, in denen genau erklärt wird, warum diese Kürzungen erfolgen müssen. Diese erforderlichen Berichtspflichten sind im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Afghanistan am kompliziertesten. – Informationen, die eine Erklärung darüber enthalten, wie sich ein Rückzug auf die NATO-Mission im Land und die Einsatzfähigkeit der afghanischen nationalen Sicherheitskräfte auswirken würde.

Der US-Kongress hat das Recht, diese Informationen beim Weißen Haus anzufordern. Der US-Kongress scheint mehr daran interessiert zu sein, Trump daran zu hindern, teure und kontraproduktive Kriege zu beenden, als ihn zu ermächtigen, militärische Gewalt anzuwenden, wie in der US-Verfassung festgelegt.

