Russland korrigiert Zahl der Corona-Todesfälle scharf nach oben. Hohe Übersterblichkeit

Russland hat die Zahl der Corona-Todesfälle scharf nach oben korrigiert. Seit Beginn der Pandemie sollen nach neuen Angaben 186.000 Menschen an dem Virus gestorben sein.

Die Gesamtzahl der Todesfälle ist danach mit anderen europäischen Ländern vergleichbar.

Laut Erklärung der stellvertretenden Premierministerin Golikova sollen „mehr als 81% dieses Anstiegs der Sterblichkeit in diesem Zeitraum auf Covid und die Folgen der Krankheit zurückzuführen sein“.

Während es verschiedene Methoden gibt, um die durch das Virus ausgelösten Todesfälle zu bestimmen, wird die Zahl der Übersterblichkeit als eine der genauesten angesehen.

Russlands Herangehensweise an die Pandemie war deutlich anders als in vielen anderen europäischen Ländern. Trotz der anfänglichen Einführung eines der härtesten Lockdown-Regime der Welt zögerten die politischen Entscheidungsträger Moskaus, zu umfassenden nationalen Maßnahmen zurückzukehren.

Im Oktober erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin gegenüber Reportern, dass die Behörden „nicht vorhaben, umfassende restriktive Maßnahmen wie landesweite Lockdowns einzuführen, weil dies die Wirtschaft und den Betrieb von Unternehmen vollständig zum Erliegen bringen würde“.

Stattdessen hat sich das Land darauf konzentriert, die Testkapazitäten zu erweitern und mehr Krankenhauskapazitäten einzurichten, um die steigende Anzahl von Fällen zu bewältigen.

