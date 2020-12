Die USA haben vorsätzliche Provokationen gegen den Iran durchgeführt, um den Krieg zu provozieren: Analyst (PressTV)

https://www.presstv.com/Detail/2020/12/28/641732/US-engaged-in-intentional-provocations-against-Iran-to-provoke-war

Die Vereinigten Staaten sind in absichtliche Provokationen gegen den Iran verwickelt, um ihn in einen militärischen Konflikt zu verwickeln, aber die Islamische Republik hat laut einem amerikanischen Autor und Analysten für auswärtige Angelegenheiten Washingtons Entwürfe erfolgreich vereitelt.

Der Iran hat erklärt, er werde diejenigen, die hinter der Ermordung des legendären Anti-Terror-Kommandanten des Landes, General Qassem Soleimani, stehen, nicht der Bestrafung entgehen lassen.

„Wir werden nicht zulassen, dass das Blut des Märtyrers verschwendet wird und diejenigen, die es getan haben, der Bestrafung entgehen“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, am Montag auf einer virtuellen Pressekonferenz in Teheran.

Die Islamische Republik habe diese Angelegenheit unablässig weiterverfolgt und werde dies auch weiterhin über internationale Kanäle tun, sagte er.

„Dies ist nichts, was die iranische Regierung und das Establishment loslassen könnten. Die US-Regierung ist in dieser Hinsicht verantwortlich “, fügte der Diplomat hinzu.

Khatibzadeh sagte, die Vereinigten Staaten hätten einen monumentalen strategischen Fehler begangen, indem sie den Terrorakt begangen hätten.

Im vergangenen Monat wurde der iranische Atomwissenschaftler Mohsen Fakhrizadeh in einer kleinen Stadt östlich der Hauptstadt Teheran bei einem Hinterhaltangriff auf sein Fahrzeug mit Explosion und Maschinengewehr ermordet.

Fakhrizadehs Tod kam zwei Jahre, nachdem der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu während einer fehlerhaften Darstellung der iranischen Nuklearaktivitäten die Welt gewarnt hatte, sich an diesen Namen zu erinnern.

„Natürlich ist dies keine neue Taktik. Insbesondere die CIA hat von Anfang an gezielte Attentate verübt, obwohl es den Anschein hat, als würde sich diese Taktik im Iran derzeit beschleunigen, da Soleimani und natürlich der Nuklearwissenschaftler vor einigen Wochen getötet wurden. Und das zusätzlich zu einer Reihe von Nuklearwissenschaftlern, die im Laufe der Jahre getötet wurden “, sagte Daniel Kovalik, Akademiker an der Universität von Pittsburgh.

„Ich denke also, dass Sie dies weiterhin sehen werden, und für mich ist es sehr klar, dass es wirklich nicht darum geht, diese bestimmten Menschen zu eliminieren, sondern darum, den Iran dazu zu bringen, etwas zu tun, das in den Köpfen des Westens einen Krieg rechtfertigen könnte. Und das ist wirklich das Schrecklichste daran “, sagte er gegenüber Press TV.

„Ich denke, der Iran befindet sich in einer schwierigen Situation. Ich meine, sie können nicht zulassen, dass ihnen diese Dinge passieren, ungestraft mit ihnen geschehen, ohne zu reagieren. Gleichzeitig wollen sie nicht überreagieren, weil sie wieder wissen, dass dies absichtliche Provokationen sind, um sie in einen größeren Konflikt zu ziehen, den der Iran natürlich nicht will “, sagte er.

„Ich meine, sie würden einen solchen Konflikt wahrscheinlich überleben, aber sie würden sicherlich mit vielen Opfern stark beschädigt herauskommen. Der Iran will also eine sehr feine Linie gehen, eine Art gemessene Reaktion zeigen, aber nicht noch einmal etwas tun, das einen Krieg auslösen würde, und bis jetzt hat der Iran dies ehrlich gesagt ziemlich gut gemacht, aber sie müssen diesen großartigen Gedanken machen. ”Schloss der Analyst.

