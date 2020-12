Das Virus der Ungleichheit verbreitet sich rasant – von Rick Baum (Counterpunch)

Wenn Geld die Quelle des Glücks ist und mehr Geld mehr Glück bedeutet, haben einige unserer Multimilliardärsfreunde in den letzten Jahren ein beispielloses Glücksniveau erreicht, insbesondere während der Pandemie, als ihr Wohlstand in die Höhe geschossen ist. Diese Bedingungen zeigen sich in den jüngsten Zahlen zur Verteilung des Vermögens des Federal Reserve Board, die das dritte Quartal 2020 abdecken, sowie in den täglichen Zahlen von Bloomberg.

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, die auf den Zahlen des Federal Reserve Board basiert. Die ausgewählten Quartale repräsentieren den Höhepunkt des Wohlstands von 1% während des Bush-Regimes (3. Quartal 2007) vor der Großen Rezession, ihr Vermögen zu Beginn von Obamas Präsidentschaft (1. Quartal 2009) am Ende seiner ersten Amtszeit (4. Quartal 2016). Für Trump sind die Zahlen für sein erstes Quartal 2017, den Höhepunkt kurz vor der Pandemie (2019Q4), das erste Quartal 2020 deckt den Ausbruch der Pandemie und die jüngsten Zahlen für das dritte Quartal 2020 ab.

Die Zahlen der Fed zeigen, wie gut sich die besten 1% als Gruppe geschlagen haben. Die Erholung ihres nominalen Vermögens von den negativen Auswirkungen der großen Rezession dauerte etwa fünf Jahre, um den vor der großen Rezession erreichten Höhepunkt zu überschreiten. Im Gegensatz dazu wurde unter Trump trotz der Pandemie und des wirtschaftlichen Niedergangs die Erholung des Wohlstands von 1% von seinem Rückgang im ersten Quartal 2020 auf seinen Höhepunkt Ende 2019 nicht nur in weniger als erreicht ein Jahr, ist aber noch 4% größer.

Zum 23. Dezember ist der Dow Jones Index gegenüber dem Stand des dritten Quartals um 8,4% gestiegen, und der NASDAQ-Index ist um 14,3% gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Gewinne von 1% für das Jahr deutlich höher ausfallen sollten als 4%, da diese Leute 52,7% von allem halten, was die Fed als Unternehmensaktien und Investmentfondsanteile bezeichnet.

Den 1% am meisten zugute kommen: Trump gegen Obama

Während wessen Präsidentschaft haben die 1% besser abgeschnitten – Obama oder Trump? Die Erholung ihrer Verluste erfolgte unter Trump schneller. Trotz der großen Steuervergünstigung, die sie unter Trump erhalten haben, scheint Obama der Gewinner zu sein.

Ihr Gewinn an nominalem Vermögen vom Beginn des Trump-Regimes bis zum dritten Quartal 2020 beläuft sich auf 7,1 Billionen US-Dollar. Während der ähnlichen Zeit von Obamas Präsidentschaft belief sich der Gewinn ihres Vermögens auf 4,76 Billionen Dollar. Während der Dollargewinn unter Trump größer ist, ist Obama der Gewinner des prozentualen Gewinns von 30,7% bis 24,4%. Obama hatte jedoch den Vorteil, dass der Ausgangspunkt aufgrund der großen Rezession niedrig war.

Ein gerechterer Ansatz könnte darin bestehen, einen ähnlichen Zeitraum in Obamas zweiter Amtszeit zu betrachten. Vom ersten Quartal 2013 bis zum dritten Quartal 2016 betrug der Gewinn von 1% 6,57 Billionen US-Dollar. Die Menge des Vermögensgewinns entspricht, wenn man die Inflation mit 2% / Jahr berücksichtigt, ungefähr dem Dollarbetrag wie der Gewinn unter Trump. Der prozentuale Gewinn des Vermögens von 1% in diesem Zeitraum unter Obama beträgt jedoch 30,3%, fast 6% mehr als der Gewinn während einer vergleichbaren Zeitspanne, in der Trump im Amt ist. [1]

Darüber hinaus stieg der Anteil von 1% am Gesamtvermögen der Nation während Obamas Amtszeit im Allgemeinen von 27,2% im ersten Quartal 2009 bis zu 31,1%, als er sein Amt niederlegte. Im Gegensatz dazu erreichte der Anteil ihres Vermögens während der Zeit von Trump im dritten Quartal 2020 einen Höchststand von 31,3% im ersten Quartal 2018 und ging im ersten Quartal 2020 auf 30% zurück, bis er im dritten Quartal auf 31% stieg. Der Höchststand von 31,4% wurde in beiden Quartalen 2016, als Obama Präsident war, nie überschritten. Trump verdient etwas Anerkennung dafür, dass er niemals unter 30% fällt!

Einige besondere Personen während der Pandemie

Laut dem Bloomberg Billionaires Index im Jahr 2020 ist Warren Buffet laut dem Bloomberg Billionaires Index allein einer der zehn reichsten Menschen der Welt. Der arme Warren hat jetzt einen Wert von 84,6 Milliarden US-Dollar und muss mit den bisherigen Verlusten des Jahres von 4,62 Milliarden US-Dollar fertig werden. Das Leben kann hart sein.

Im Jahr 2020 gab es unter den Superreichen noch größere Verlierer. Amancio Ortega, der als spanischer Einzelhändler bezeichnet wird, verzeichnete einen Verlust von 9,41 Milliarden US-Dollar. Der Rechtsaußen Charles Koch, dessen Reichtum ihn auf Platz 20 bringt, hat rund 5,85 Milliarden Dollar verloren.

Die Verlierer sind jedoch die Ausnahme. Die meisten an der Spitze der 1% haben sich viel besser geschlagen als ihre durchschnittlichen Kollegen. Einige haben Gewinne in zweistelliger Milliardenhöhe verzeichnet.

An der Spitze steht Elon Musk, dessen Vermögen in nur einem verdammten Jahr dreistellig gestiegen ist (127 Milliarden US-Dollar). Allein sein Gewinn wäre gut genug, um ihn nach Bezos und Gates zum drittreichsten Menschen der Welt zu machen. Sein Nettovermögen beträgt jetzt 155 Milliarden US-Dollar – und sein Gewinn war sogar noch besser als der des weltweit beliebtesten Einzelhändlers Jeff Bezos, der sich in diesem Jahr bisher mit einem Anstieg von 72,2 Milliarden US-Dollar zufrieden geben musste, fast 55 Milliarden US-Dollar weniger als Musk. Die Gefahr für Bezos besteht darin, dass Musk, wenn er seinen Weg im Laufe des Jahres fortsetzt, bald die Nummer eins sein wird und als erster eine Billion erreichen könnte.

Hier ist der Rekord im Bloomberg-Bericht der US-amerikanischen Big 10, der zeigt, dass alle außer Buffet prozentuale Vermögenszuwächse verzeichneten, die höher sind als die eines typischen Kollegen bei 1%.

Waren die Zahlen hier repräsentativ für ein ganzes Jahr, an einem typischen Tag im Jahr 2020, stieg das Vermögen von Musk um fast 348 Millionen US-Dollar, was 14,5 Millionen US-Dollar pro Stunde, 241.628 US-Dollar pro Minute oder 4.027 US-Dollar pro Sekunde entspricht. Die Erhöhung seines Vermögens allein reicht aus, um allen 331 Millionen Amerikanern 383 US-Dollar zu geben, was mehr als die Hälfte dessen ist, was die Regierung in der jüngsten Konjunkturvorlage anbieten wird.

Wie viele Milliardäre braucht man, um eine Billion zu erreichen?

Wenn Sie Ihre Finger und Daumen benutzen würden, könnten Sie diese magische Zahl von 1 Billion US-Dollar erreichen, ohne eine Ziffer mehr als einmal zu verwenden. Die Bestände der reichsten 10 belaufen sich auf 1,042 Billionen US-Dollar. Ihre Gewinne im Jahr 2020 zum 23. Dezember belaufen sich auf 319,6 Milliarden US-Dollar. Ohne das Nachzüglerbuffet als Gruppe beträgt die Zunahme ihres Vermögens 324,2 Milliarden US-Dollar.

Unter Verwendung der Zahlen der Fed für 2020 für das dritte Quartal belief sich der Gesamtgewinn von 1% gegenüber dem dritten Quartal 2020 auf 1,47 Billionen USD. Die Nettogewinne der reichsten Big 10 allein betragen 21,7% des gesamten Gewinns der rund 3,3 Millionen reichsten unter uns in den guten alten USA.

Diejenigen, die die Positionen 11 bis 20 halten, haben ein Vermögen von etwa der Hälfte der Top 10, 502,2 Mrd. USD, mit einem Jahresgewinn von fast 54,9 Mrd. USD, eine Zahl, die 70 Milliarden USD betragen würde, wenn ihre Kollegen ausgeschlossen würden, die Vermögen verloren haben.

Das Gesamtvermögen der Top 20 beläuft sich auf 1,544 Billionen US-Dollar. Dieser Betrag entspricht 65,4% des Gesamtvermögens der ärmsten Hälfte der US-Bevölkerung, die zum Ende des dritten Quartals 2020 über ein Vermögen von 2,36 Billionen US-Dollar verfügte. Das Vermögen der 10 reichsten Menschen beträgt 44% des Wohlstands der ärmsten 50%, ungefähr 165,5 Millionen Menschen.

2020 Steuern auf diese astronomischen Gewinne?

Erwarten Sie nicht, dass Steuern auf die meisten Gewinne der reichsten Zwanzig gezahlt werden. Die Gewinne in Höhe von Hunderten von Milliarden bedeuten hauptsächlich eine Wertsteigerung der Vermögenswerte, die sie halten. Solche Gewinne werden im Allgemeinen nicht besteuert, es sei denn, die Vermögenswerte werden verkauft – etwas, das wahrscheinlich nicht mit viel passiert ist, wenn überhaupt. Mit anderen Worten, im Gegensatz zu dem Einkommen, das Menschen durch die Arbeit an einem Arbeitsplatz verdienen und möglicherweise ihre Gesundheit und ihr Leben gefährden, wird wahrscheinlich nur wenig vom Wohlstandsgewinn der Top 20 an die IRS gehen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind sicher großartig. Wären die Raubritter der Vergangenheit heute noch am Leben, wären sie wahrscheinlich neidisch auf die Menge an Reichtum, die die reichsten und ihre jüngsten Ergänzungen besitzen, und vielleicht auf das Glück, das sie in einem der rauesten und traurigsten Jahre unserer Geschichte erlangt haben.

Anmerkungen.

1) Während Clintons Amtszeit stieg das Vermögen der 1% um 87,7% von 6,13 Billionen USD auf 11,51 Billionen USD. Während der Zeit von W. Bush stieg das Vermögen der 1% von 11,22 USD auf 19,89 Billionen USD, was einem Gewinn von 77,2% entspricht, bevor es während der großen Rezession auf 15,91 Billionen USD in seinem letzten Quartal fiel, was einem Gewinn von 41,8% während seiner acht Jahre entspricht. Diese Zahlen und einschließlich der Vergleiche mit Trump Obama deuten stark darauf hin, dass die 1% in den letzten 28 Jahren unter demokratischen Präsidenten besser abgeschnitten haben als unter republikanischen Präsidentschaften. ↑

2) Am 25. Dezember hat Bloomberg einen Jahresgewinn von Musk von 132 Milliarden US-Dollar, was 5 Milliarden US-Dollar mehr ist als der in dieser Tabelle angegebene Betrag.

Rick Baum unterrichtet Politikwissenschaft am City College von San Francisco. Er ist Mitglied der Gewerkschaft AFT 2121.

