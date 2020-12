Wie allgemein bekannt ist, wurde das Konstrukt der so genannten „Zwangsarbeit in Xinjiang“ von dem deutschen Aktivisten Adrian Zenz und dem Australian Strategic Policy Institute (ASPI) fabriziert. Im März dieses Jahres veröffentlichte die unabhängige amerikanische Nachrichtenwebsite „Grayzone“ einen langen Bericht, in dem sie dieses Konstrukt als eine von antichinesischen Kräften in den USA und Australien organisierte „blitzartige PR-Kampagne“ entlarvte. Ziel dieser Kampagne sei die Herbeiführung eines „neuen Kalten Krieges“ zur Verfolgung eigener Interessen. Australische Medien haben zudem wiederholt die Finanzierung des Australian Strategic Policy Institute durch das US-Verteidigungsministerium, weitere Behörden der USA sowie durch Waffenhändler enthüllt und gezeigt, dass das Institut auf die Fabrikation verschiedener Anti-China-Gerüchte spezialisiert ist.

