Venezuela, zu Kriegszeiten eine Art unkonventionelle Kriegsführung dar, die als Krieg der 4. Generation bekannt ist. Während die großen europäischen Medien die in Venezuela stattfindenden politischen Ereignisse dekontextualisieren und der europäischen Öffentlichkeit nur eine Lesemöglichkeit lassen, gibt dieser Film der anderen Seite, der chavistischen Basis, eine Stimme. Die Filmemacher bieten uns einen Standpunkt an, der im westlichen Nachrichtenrahmen nicht zu finden ist.

