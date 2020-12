Der letzte Häftling der mit Jeffrey Epstein die Zelle teilte ist an Corona gestorben.

Im Alter von 51 Jahren ist Efrain Reyes, der letzte Häftling der mit Jeffrey Epstein die Zelle teilte an Corona verstorben. Efrain Reyes wurde im Sommer 2020 nach der Ansteckung mit dem Coronavirus freigelassen und wurde im letzten Monat tot aufgefunden.

Aus vielen US-Gefängnissen kommen Berichte über massive Corona-Infektionen.

Auch Mumia Abu-Jamal ist durch Corona-Infektionen bedroht. Sein Zellenblock im SCI Mahanoy ist seit Mitte Dezember 2020 unter strengem Lockdown, weil dort Corona ausgebrochen ist.

