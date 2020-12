Der Iran warnt Israel vor dem Hintergrund von Berichten über israelisches U-Boot am Persischen Golf

Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums warnte, dass Israel die Überquerung einer roten Linie riskieren könnte, nachdem Medien sagten, dass ein israelisches U-Boot zur Abschreckung an den Persischen Golf geschickt wurde.

„Jeder weiß, was der Persische Golf für den Iran bedeutet und welche Politik der Iran in Bezug auf seine nationalen Interessen und seine Sicherheit verfolgt“, wurde Saeed Khatibzadeh von der Nachrichtenagentur Tasnim zitiert.

Der Iran hat Israel mit Rache für die Ermordung des führenden Atomwissenschaftlers Fakhrizadeh der im November in der Nähe von Teheran ermordet wurde.

