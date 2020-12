Ein 53-jähriger ehemaliger japanischer Regierungsminister ist an COVID-19 gestorben und ist der erste amtierende Politiker, der an der Virus-Krankheit verstorben ist.

Yuichiro Hata, der 2012 Verkehrsminister war und der Sohn des ehemaligen Premierministers Tsutomu Hata ist, starb am Sonntag.

