2020 endet wie es begann: Mit der drohenden Gefahr eines US-Krieges mit dem Iran

2020 begann und endete mit hochkarätigen Attentaten auf Iraner, einem Aufbau des US-Militärs an den iranischen Grenzen und der Angst vor einem weiteren großen Krieg im Nahen Osten.

von Alan Macleod

Mit zunehmender Feindseligkeit gegenüber Teheran bauen die Vereinigten Staaten ihre militärische Präsenz an den iranischen Grenzen aus. Allein in den letzten drei Wochen sind die USA mit einem Geschwader von Kampfjets und zusätzlichen B-52-Bombern geflogen, während sie den Flugzeugträger USS Nimitz (mit seiner Streikgruppe) und ein großes U-Boot zum Persischen Golf entsandten. Dies kommt zu den 2.500 Truppen hinzu , die Anfang des Jahres nach Saudi-Arabien entsandt wurden. Dies ist der erste Aufbau von Streitkräften im Land seit 17 Jahren. Das atomgetriebene Nimitz beherbergt neun Staffeln von Kampfflugzeugen und soll seit langem auch Atomwaffen tragen.

Das Militär besteht darauf, dass alle neuen Maßnahmen nur „im Namen der Abschreckung“ sind. Die wenigen Journalisten, die auf die Nachrichten geachtet haben, erscheinen jedoch skeptisch. „Das ist Provokation!“ schrieb Rania Khalek. „Sie schicken diese Scheiße Tausende von Meilen von Ihrer Grenze entfernt, um zu versuchen, den Iran zu provozieren und dann das Opfer zu spielen.“

Der Schritt erfolgt inmitten sich verschlechternder Feindseligkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Letzte Woche wurde die US-Botschaft in Bagdad (eine riesige Zitadelle im Zentrum der Stadt, fast so groß wie der Vatikan) von einem Raketenangriff getroffen, den die Trump-Regierung iranisch geförderten Gruppen vorwirft. Am Mittwoch gab Trump dem Iran „einige freundliche Gesundheitsratschläge“ und twitterte : „Wenn ein Amerikaner getötet wird, werde ich den Iran zur Verantwortung ziehen. Denk darüber nach.“

Die USA haben kürzlich ihre bereits umfangreichen Sanktionen gegen die Islamische Republik verschärft. Trumps Sonderbeauftragter für den Iran und Venezuela, Elliott Abrams, behauptete : „Dank des Erfolgs unserer Sanktionen möchte der Iran wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren, um Hilfe zu erhalten „, Auch als er neue auferlegte.

Die Sanktionen haben dem Iran in der Tat ernsthafte Schwierigkeiten bereitet und die Preise für Konsumgüter in die Höhe getrieben und den Wert seiner Währung, des Rial, in die entgegengesetzte Richtung gelenkt. Wie in Venezuela hat sich die Ölproduktion verlangsamt , da Teheran nur wenige Käufer für seinen wichtigsten nationalen Export finden kann. Der Preis für Lebensmittel ist für viele ebenfalls zu einem ernsten Problem geworden. „Die Sanktionen richten sich absichtlich gegen normale Iraner, Frauen und Kinder“, sagte Seyed Mohammad Marandi, Professor für Englische Literatur an der Universität Teheran, gegenüber MintPress Anfang dieses Jahres. „Sie sollen Krankenhauspatienten töten und Armut schaffen. Sie haben teilweise Erfolg gehabt. “

Der Iran war eines der am frühesten von der COVID-19-Pandemie betroffenen Länder, und die US-Regierung nutzte dies als Gelegenheit, um zu versuchen, die Regierung zu stürzen, und behinderte ihre Versuche, medizinische Ausrüstung und persönliche Schutzausrüstung zu importieren, was von Menschenrechtsgruppen verurteilt wurde . Hawkische Medien und hochrangige Politiker schienen die Aussicht auf einen Aufstand in Teheran gleichermaßen zu genießen. „Könnte das Coronavirus angesichts alternder Herrscher und eines schwachen Gesundheitssystems zu einem Regimewechsel im Iran führen?“ fragte der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Newt Gingrich. Schließlich trat die Weltgesundheitsorganisation direkt ein und spendete große Mengen an Vorräten – ein Grund, warum die Trump-Administration beschloss, die Organisation zu verlassen.

Das Jahr 2020 begann mit der Ermordung des iranischen Staatsmannes Qassem Soleimani durch die USA, als er auf Einladung des irakischen Premierministers Adil Abdul-Mahdi im Irak an einer Friedenskonferenz teilnahm. Anwesend waren auch Vertreter aus Saudi-Arabien und anderen Golfmonarchien mit antagonistischen Beziehungen zu Teheran. Der Schritt löste im Irak Aufruhr aus, insbesondere nachdem Abdul-Mahdi enthüllte, dass er Trumps Segen gesucht und erhalten hatte, um Soleimani einzuladen. Das Ergebnis war ein enormer Marsch von bis zu 2,5 Millionen Irakern, die durch Bagdad marschierten und darauf bestanden, dass die USA das Land endgültig verlassen. Stattdessen kündigten die USA an , drei neue Militärstützpunkte an der iranischen Grenze zu errichten.

Im Laufe 2020 hat die Trump Verwaltung hart daran gearbeitet , eine gemeinsame Front gegen den Iran unter seinen Klienten Regime in der Region zu bauen, mit Experten darauf hindeutet , zu MintPress , dass der Abraham Accords (das Israel-UAE-Bahrain – Abkommen) waren weit mehr über den Krieg mit Teheran als Frieden, wie sie an die Öffentlichkeit verkauft wurden. 2020 endete auch mit einem weiteren hochkarätigen Attentat; das des führenden iranischen Nuklearwissenschaftlers Mohsen Fakhrizadeh , ein Verbrechen, das der Iran Israel oder den Vereinigten Staaten begangen haben muss.

Die ankommende Biden-Regierung hat ihre Absicht signalisiert, zu dem Atomabkommen zurückzukehren, das Trump und sein Team aufgegeben haben, wobei die Demokratische Nationale Plattform 2020 kategorisch feststellt, dass

Die Demokraten werden das Rennen der Trump-Regierung um den Krieg gegen den Iran abbrechen und der Nukleardiplomatie, der Deeskalation und dem regionalen Dialog Priorität einräumen. Demokraten glauben, dass die Vereinigten Staaten anderen Ländern keinen Regimewechsel aufzwingen sollten, und lehnen dies als Ziel der US-Politik gegenüber dem Iran ab. “

Da die USA jedoch ihre Fähigkeit zeigen, die politische Richtung schnell zu ändern und ihre eigenen Verträge zu brechen, ist nicht klar, ob der Iran ein amerikanisches Abkommen langfristig als glaubwürdig ansehen wird. Angesichts der zunehmenden Gefahr eines heißen Konflikts können Deeskalationsmaßnahmen jedoch nicht früh genug erfolgen.

Feature Foto | Das Lenkwaffen-U-Boot USS Georgia (Front) mit dem Lenkwaffenkreuzer USS Port Royal durchquert am 21. Dezember 2020 die Straße von Hormuz im Persischen Golf. Indra Beaufort | US Navy über AP

